Scuola, Bastia Umbra apre l’anno con l’Agenda educativa 2026

Pecci e Zocchetti nelle scuole, saluto a studenti e famiglie

📌 FLASH NEWS – Bastia Umbra, primo giorno di scuola: il sindaco Erigo Pecci e l’assessora Elisa Zocchetti visitano gli istituti. Con l’avvio dell’anno arriva l’Agenda Scuola 2026, dedicata agli alunni e alle opportunità educative del territorio. cittadine

Il saluto dell’amministrazione per il ritorno tra i banchi

Il nuovo anno scolastico si apre a Bastia Umbra con la visita dell’amministrazione comunale negli istituti del territorio. In occasione del primo giorno di scuola, il sindaco Erigo Pecci e l’assessora alle Politiche Scolastiche Elisa Zocchetti hanno incontrato studenti e personale per portare il saluto del Comune.

L’iniziativa ha coinvolto la comunità scolastica in una giornata che segna la ripresa delle lezioni e l’inizio di un nuovo percorso per bambini e ragazzi. Il messaggio dell’amministrazione è stato rivolto anche alle famiglie, agli insegnanti, ai dirigenti scolastici e a tutto il personale impegnato quotidianamente nelle attività degli istituti.

La visita ha rappresentato un’occasione per ribadire la vicinanza del Comune al mondo della scuola e a quanti partecipano al percorso educativo degli studenti. L’avvio delle lezioni viene considerato dall’amministrazione un momento centrale per la crescita personale, l’apprendimento e la costruzione delle relazioni.

Arriva l’Agenda Scuola 2026 per bambini e ragazzi

La principale novità che accompagna l’inizio dell’anno è l’Agenda Scuola 2026, realizzata dal Comune di Bastia Umbra. Il progetto è destinato a ogni bambino delle scuole dell’infanzia e a ogni ragazzo delle scuole secondarie di primo grado.

L’Agenda è stata pensata come uno strumento attraverso il quale studenti e famiglie possono conoscere l’offerta formativa disponibile sul territorio. Al suo interno trovano spazio le opportunità promosse dal Comune insieme alla rete locale delle associazioni, con attività che interessano differenti ambiti della vita dei più giovani.

La proposta comprende infatti iniziative di carattere educativo, culturale, sportivo e sociale. L’obiettivo indicato dall’amministrazione è rendere più facilmente accessibile un patrimonio di attività che affianca il percorso scolastico e che può contribuire alla formazione di bambini e adolescenti anche fuori dalle aule.

Una rete educativa tra istituzioni e associazioni

Alla base dell’Agenda Scuola 2026 c’è la volontà di consolidare il collegamento tra scuola, istituzioni, famiglie e associazionismo. Il Comune punta così a valorizzare una rete educativa che non si esaurisce nelle attività svolte all’interno degli istituti, ma coinvolge più ampiamente la comunità cittadina.

Il progetto mette quindi in relazione l’offerta dell’amministrazione con quella sviluppata dal tessuto associativo di Bastia Umbra. Una modalità attraverso la quale le diverse opportunità presenti sul territorio possono essere raccolte e rese conoscibili alle famiglie, fornendo un quadro unitario delle esperienze disponibili.

Erigo Pecci ed Elisa Zocchetti hanno sottolineato come la scuola rappresenti uno dei luoghi nei quali viene costruito il futuro della comunità. In questo quadro, l’Agenda viene indicata come uno strumento concreto per mettere in rete le possibilità educative esistenti e accompagnare gli studenti durante la loro crescita.

L’augurio agli studenti e il ringraziamento alle famiglie

Nel messaggio rivolto alla comunità scolastica, il sindaco e l’assessora hanno augurato agli studenti di affrontare il nuovo anno con curiosità, entusiasmo e disponibilità a mettersi in gioco. L’inizio delle lezioni apre infatti una nuova fase fatta di studio, esperienze, rapporti con i compagni e occasioni di crescita.

Un ringraziamento è stato indirizzato alle famiglie e a tutte le figure professionali che operano nella scuola. Docenti, dirigenti e personale scolastico sono stati richiamati per l’impegno, la professionalità e la responsabilità con cui partecipano alla formazione delle nuove generazioni.

L’amministrazione comunale di Bastia Umbra conferma così l’attenzione verso il sistema educativo cittadino, collegando l’avvio del nuovo anno scolastico alla necessità di sostenere non soltanto l’attività didattica, ma anche le occasioni formative disponibili nella comunità.

La scuola al centro del futuro di Bastia Umbra

La distribuzione dell’Agenda Scuola 2026 si inserisce in questa impostazione e punta a rendere maggiormente visibile ciò che il territorio può offrire ai più giovani. Il coinvolgimento delle associazioni consente di ampliare il quadro delle esperienze proposte e di affiancare alle attività scolastiche ulteriori percorsi educativi, culturali, sociali e sportivi.

Con la visita agli istituti nel giorno della ripresa delle lezioni, Erigo Pecci ed Elisa Zocchetti hanno infine rinnovato la vicinanza del Comune a studenti, famiglie e operatori della scuola. Per l’amministrazione, investire nella formazione e nelle opportunità educative significa intervenire direttamente sul futuro della città, rafforzando il rapporto tra i ragazzi e la comunità nella quale crescono.