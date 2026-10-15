Scuola di Musica Comunale posti aumentati fino a 214 utenti

Più corsi e docenze ampliata la capacità del servizio

📌 FLASH NEWS – Bastia Umbra amplia la Scuola di Musica Comunale: la Giunta porta da 150 a 214 i posti disponibili. Previsti più corsi, attività e ore di docenza per rispondere alla crescente richiesta dei cittadini e rafforzare l’offerta formativa musicale sul territorio

Bastia Umbra, 15 10 2026 – La Giunta Comunale ha approvato un atto di indirizzo che prevede il potenziamento della Scuola di Musica Comunale “Mariano Bartolucci”, con un significativo incremento della capacità ricettiva del servizio. L’intervento consentirà di passare dagli attuali 150 utenti annui a un massimo di 214 partecipanti, un aumento di 64 posti che supera il 40% rispetto alla disponibilità inizialmente prevista. La decisione è stata assunta per dare una risposta concreta alla crescente richiesta di partecipazione alle attività musicali registrata negli ultimi anni. L’elevato interesse dimostrato dalla cittadinanza ha infatti evidenziato l’importanza di un servizio considerato strategico per la diffusione della cultura musicale e per l’arricchimento formativo della comunità locale. L’obiettivo dell’amministrazione è ampliare le opportunità di accesso ai percorsi musicali, permettendo a un numero maggiore di persone di avvicinarsi allo studio della musica o di approfondire competenze già acquisite. L’incremento dei posti disponibili punta a valorizzare ulteriormente una realtà culturale consolidata nel territorio cittadino. L’ampliamento consentirà infatti di coinvolgere più utenti nelle attività didattiche e formative, favorendo la partecipazione a corsi e iniziative dedicate alla pratica musicale. La misura si inserisce in una più ampia strategia finalizzata a sostenere esperienze educative e culturali capaci di generare occasioni di crescita personale e collettiva.

L’aumento dell’utenza sarà accompagnato da un rafforzamento dell’organizzazione del servizio. In particolare, è previsto un adeguamento delle ore dedicate all’attività didattica e alla docenza, oltre a un potenziamento degli aspetti gestionali necessari per garantire il corretto funzionamento della struttura. L’intento è mantenere elevata la qualità dell’offerta formativa anche a fronte dell’incremento dei partecipanti, assicurando continuità ai percorsi musicali e una gestione efficace delle attività. Dal punto di vista economico, il potenziamento sarà sostenuto attraverso le maggiori entrate derivanti dall’aumento degli utenti iscritti, senza modificare la finalità educativa e culturale del servizio.

La Scuola di Musica Comunale “Mariano Bartolucci” è attualmente affidata alla Associazione Fare Musica di Bastia Umbra, che gestisce il servizio nell’ambito di un rapporto contrattuale recentemente rinnovato. L’accordo copre il periodo compreso tra il 1° settembre 2026 e il 30 giugno 2029, garantendo continuità amministrativa e programmatica alle attività della scuola.

Con questo intervento il Comune ribadisce il proprio impegno a favore della formazione musicale, riconoscendone il valore come strumento di crescita culturale, partecipazione sociale e sviluppo delle capacità espressive individuali, come riferisce Giacomo Lazzari – Comune di Bastia Umbra. L’ampliamento dei posti disponibili rappresenta quindi una risposta concreta alla domanda del territorio e un investimento sul ruolo educativo della musica nella comunità di Bastia Umbra.