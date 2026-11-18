Arte e istituzioni nel percorso educativo di Bastia Umbra

📌 FLASH NEWS – Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Bastia 1 protagonisti a Roma tra Musei Vaticani e Senato della Repubblica. La delegazione scolastica ha partecipato a una giornata di formazione civica e culturale assistendo alla seduta pubblica dell’Aula parlamentare italiana

Bastia Umbra, 20 11 2026 – Una giornata dedicata alla formazione culturale e alla conoscenza delle istituzioni repubblicane ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto Comprensivo Bastia 1, impegnati in una trasferta nella capitale che ha unito arte, storia e cittadinanza attiva. L’iniziativa si è svolta mercoledì 18 novembre 2026 e ha coinvolto una delegazione composta dagli alunni della classe 2A della scuola secondaria di primo grado e dai rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi. L’esperienza è stata pensata come un percorso educativo capace di collegare l’apprendimento scolastico con la conoscenza diretta dei luoghi simbolo della cultura e della democrazia italiana, come riferisce il comunicato della prof.ssa Maria Elisabetta Monacchia.

La prima parte della visita si è svolta all’interno dei Musei Vaticani. Qui gli studenti hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino alcuni dei più importanti capolavori del Rinascimento, tra cui la Cappella Sistina e le Stanze di Raffaello. L’esperienza non si è limitata alla semplice visita. Alcuni ragazzi hanno assunto un ruolo attivo, mettendo in pratica il lavoro di preparazione svolto nelle settimane precedenti. Davanti alle opere, infatti, hanno illustrato ai compagni caratteristiche artistiche, significati storici e contesto culturale, trasformandosi per un giorno in guide del gruppo. Si è trattato di un momento particolarmente significativo dal punto di vista didattico, perché ha favorito la partecipazione diretta degli studenti e la condivisione delle conoscenze acquisite durante il percorso scolastico.

Nel pomeriggio il programma si è spostato nel cuore delle istituzioni nazionali. La delegazione ha raggiunto Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, dove è stata accolta nelle tribune dell’Aula parlamentare. I ragazzi hanno potuto seguire dal vivo i lavori della 477ª Seduta Pubblica dell’Assemblea. Durante la sessione era in esame il disegno di legge relativo alla conversione del decreto-legge dedicato alle misure urgenti per il regolare avvio dell’anno scolastico 2026-2027, agli interventi collegati al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alle iniziative per favorire l’integrazione degli studenti stranieri nel sistema scolastico.

L’osservazione diretta del dibattito parlamentare ha consentito agli studenti di comprendere più da vicino il funzionamento del processo legislativo e il ruolo delle istituzioni nella vita pubblica del Paese. La coincidenza tra i temi affrontati in Aula e il mondo della scuola ha reso l’esperienza ancora più significativa. Assistere alla discussione di provvedimenti riguardanti l’istruzione, i progetti del PNRR e l’inclusione scolastica ha permesso ai partecipanti di collegare le nozioni studiate in classe alla realtà istituzionale. Le docenti accompagnatrici hanno sottolineato come la giornata abbia rappresentato non soltanto un momento di crescita individuale per gli studenti, ma anche un’occasione per rappresentare l’intera comunità di Bastia Umbra in un contesto di grande rilevanza nazionale.

L’esperienza nella capitale si inserisce nel più ampio progetto educativo dell’Istituto Comprensivo Bastia 1 orientato alla promozione della partecipazione consapevole, della conoscenza del patrimonio culturale e della formazione civica delle nuove generazioni.



Pubblicazione foto autorizzata, la scuola è in possesso delle liberatorie dei ragazzi