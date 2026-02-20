UniCittà, grande partecipazione all’Open Day

Grande mobilitazione al Centro Congressi di Umbriafiere per l’Open Day di UniCittà – la rete dell’apprendimento permanente – che ha registrato una partecipazione significativa di cittadini interessati a conoscere l’ampia offerta formativa presente sul territorio.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale di Bastia Umbra, in particolare dagli assessori Paolo Ansideri ed Elisa Zocchetti, ha rappresentato un primo momento pubblico di presentazione del progetto, con l’obiettivo di mettere in rete e rendere visibili le numerose attività didattiche, culturali e formative attive in città.

Oltre 35 realtà tra associazioni, enti e soggetti del territorio hanno illustrato corsi, laboratori e percorsi rivolti a tutte le età, dando vita a un’occasione di confronto che ha evidenziato la vivacità culturale della comunità locale. Numerosi i cittadini che hanno visitato gli stand, chiedendo informazioni e manifestando interesse.

UniCittà nasce da una visione che considera l’apprendimento permanente non come attività accessoria, ma come diritto diffuso e leva di coesione sociale, crescita personale e sviluppo culturale. L’Amministrazione ha espresso soddisfazione per l’esito dell’evento, ringraziando docenti, operatori e volontari e confermando l’impegno a consolidare il progetto come strumento stabile di coordinamento e valorizzazione dell’apprendimento non formale.

UniCittà: quando la partecipazione diventa politica pubblica

Comunicato della coalizione Civico-Progressista

La grande mobilitazione registrata per l’Open Day di UniCittà rappresenta, secondo la coalizione Civico-Progressista, molto più della riuscita di un evento: è la dimostrazione di una comunità viva e pronta a mettersi in gioco.

Per la coalizione, UniCittà è il frutto di una scelta politica chiara: investire su conoscenza, formazione permanente e partecipazione attiva come strumenti di emancipazione e coesione sociale. Non un semplice contenitore di corsi, ma una visione complessiva di città.

Mettere in rete oltre 35 realtà significa riconoscere il valore dell’associazionismo e della cittadinanza attiva, affermando che la cultura è un diritto e che l’apprendimento non ha età. La risposta dei cittadini viene letta come segnale di una Bastia Umbra che partecipa, si apre e contribuisce.

Per la coalizione civico-progressista questa è la direzione da consolidare: costruire politiche pubbliche capaci di generare coinvolgimento, responsabilità condivisa e protagonismo sociale. UniCittà viene indicata come un primo passo verso un modello di crescita collettiva e strutturale della comunità.