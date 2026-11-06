UniLibera e UniCittà, quasi 200 corsi in rete a Bastia Umbra

Il 14 novembre l’open day con docenti e promotori della rete

📌 FLASH NEWS – Quasi 200 corsi per tutte le età a Bastia Umbra. Sabato 14 novembre alle ore 16 nella sede di UniLibera in via Cesare Battisti 11, i docenti presentano il nuovo anno accademico. All’open day debuttano le proposte di UniCittà.

L’Università Libera di Bastia Umbra presenterà il programma del nuovo anno accademico sabato 14 novembre 2026, alle 16, nella sede di via Cesare Battisti 11. L’open day ospiterà per la prima volta anche la presentazione delle proposte formative e culturali di UniCittà. I docenti illustreranno i corsi dell’Università Libera. Ai referenti di associazioni, istituti ed enti pubblici e privati spetterà il compito di presentare le attività che ciascuna realtà porta nella rete.

Dai corsi di lingua alle visite culturali

Il programma di UniLibera comprende corsi di lingue, scienze e arti, oltre a laboratori e attività dedicate al movimento e al benessere psicofisico. Alcuni percorsi prevedono anche visite culturali e uscite collegate agli argomenti trattati. Le destinazioni comprendono sia il territorio sia località fuori regione.

L’Università Libera offre da anni alla comunità occasioni di apprendimento permanente e di socializzazione. Alla costruzione del programma hanno contribuito il Comune di Bastia Umbra, l’Ufficio Cultura, il direttivo e i docenti. La partecipazione dei cittadini ha accompagnato lo sviluppo delle attività nel corso degli anni.

Le attività raccolte da UniCittà

L’offerta della rete comprende iniziative di educazione e sostegno all’apprendimento, attività assistenziali e civiche e proposte dedicate alla salute, al movimento e al benessere psicofisico. Il programma include anche giochi da tavolo, laboratori, attività legate alla creatività e alle tradizioni e percorsi di cultura, scienza e tecnologia.

La ricognizione delle iniziative ha permesso di raccogliere in un quadro comune quasi 200 corsi. L’offerta complessiva si rivolge a persone di ogni età, dai bambini agli anziani, e a cittadini di diverse condizioni sociali. La suddivisione per aree consente di individuare le proposte in base ai propri interessi.

Il progetto comunale e i programmi

Gli Assessorati alla Cultura e al Sociale del Comune di Bastia Umbra hanno promosso UniCittà per collegare le realtà culturali, educative e associative del territorio. UniLibera partecipa al progetto con il proprio programma accademico. La collaborazione riunisce iniziative già presenti in città e dà visibilità alle attività dei singoli soggetti, che mantengono le proprie specificità. L’obiettivo è facilitare l’accesso alle opportunità di formazione e creare occasioni di incontro e partecipazione.

I programmi a stampa di UniLibera e UniCittà saranno disponibili durante l’open day e, nei giorni successivi, presso l’Ufficio Cultura. È possibile scaricarli anche dal sito del Comune di Bastia Umbra.