Università Libera, aperte le candidature per i nuovi docenti

Corsi e docenti, domande entro il 3 settembre a Bastia Umbra

🎓 Università Libera di Bastia Umbra, aperte le candidature per docenti e nuove proposte di corsi per l’anno accademico 2026/2027. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 3 settembre 2026. Avviso Comune.

Aperto l’avviso per il nuovo anno accademico

Il Comune di Bastia Umbra ha aperto le candidature per la definizione dell’offerta formativa dell’Università Libera relativa all’Anno Accademico 2026/2027. L’Amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso rivolto a chi intende proporsi come docente e presentare un corso da inserire nella futura programmazione delle attività.

L’iniziativa punta a raccogliere disponibilità e progetti formativi provenienti da professionisti, esperti e persone dotate di specifiche competenze nei diversi settori previsti dall’avviso. Le candidature dovranno essere presentate entro una scadenza precisa: le ore 12 di giovedì 3 settembre 2026.

Il nuovo avviso rappresenta quindi il passaggio preliminare per costruire il programma delle attività che caratterizzeranno il prossimo anno accademico dell’Università Libera di Bastia Umbra.

Spazio a corsi teorici e attività pratiche

Le proposte possono riguardare sia corsi teorici sia percorsi di carattere pratico, consentendo ai candidati di mettere a disposizione conoscenze ed esperienze maturate nei rispettivi ambiti di competenza.

Il ventaglio delle discipline previsto dal Comune è ampio. Tra i settori indicati figurano arti, musica, teatro, benessere ed educazione alla salute, insieme alle scienze naturali e alle discipline umanistiche. L’avviso comprende inoltre le lingue straniere, la storia, la filosofia e il diritto.

La programmazione può estendersi anche alle competenze tecnologiche e digitali, con attività dedicate a informatica, grafica digitale e illustrazione. Sono contemplati inoltre corsi legati all’enogastronomia, all’hobbistica e allo sviluppo delle competenze trasversali.

La possibilità di presentare proposte in campi differenti consente di raccogliere candidature con profili professionali ed esperienze diversificate, destinate alla costruzione dell’offerta per il 2026/2027.

Chi può presentare la propria candidatura

L’avviso è rivolto a professionisti, esperti e persone in possesso di competenze specifiche interessati a svolgere attività didattiche nell’ambito dell’Università Libera.

La candidatura è collegata alla presentazione della proposta formativa. Chi intende partecipare deve quindi indicare il corso che desidera proporre e fornire la documentazione richiesta dall’avviso pubblico.

L’obiettivo della procedura è raccogliere le disponibilità dei potenziali docenti insieme ai contenuti dei percorsi che potrebbero entrare nella programmazione del nuovo anno accademico.

Le materie previste consentono di presentare progetti rivolti a differenti aree della conoscenza e delle attività pratiche, dalle discipline culturali a quelle artistiche, fino alle nuove competenze digitali.

Domande entro le ore 12 del 3 settembre

Per partecipare occorre utilizzare l’apposito modulo di candidatura, indicato come Allegato A. La proposta deve essere accompagnata dal curriculum vitae del candidato e dalla copia di un documento di identità in corso di validità.

La documentazione completa dovrà arrivare al Comune di Bastia Umbra entro le ore 12 di giovedì 3 settembre 2026. La scadenza riguarda tutte le candidature per docenti e le relative proposte di corsi destinate all’Anno Accademico 2026/2027.

Il Comune ha previsto diverse modalità per la trasmissione della documentazione, permettendo agli interessati di scegliere tra consegna diretta e invio attraverso strumenti telematici.

Le modalità previste per consegnare la documentazione

Le candidature possono essere consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Bastia Umbra. In alternativa, la documentazione può essere trasmessa tramite posta elettronica all’indirizzo dell’ufficio cultura indicato nell’avviso oppure attraverso la casella di posta elettronica certificata del Comune.

Restano obbligatori, indipendentemente dalla modalità utilizzata per la presentazione, il modulo previsto dall’avviso, il curriculum vitae e la copia del documento di identità valido.

Sul sito istituzionale del Comune di Bastia Umbra sono disponibili sia il testo completo dell’avviso pubblico sia il modulo necessario per formalizzare la candidatura.

Gli interessati possono quindi consultare la documentazione predisposta dall’Amministrazione prima di procedere alla compilazione e alla presentazione della proposta.

Supporto per la compilazione delle candidature

Per chi necessita di chiarimenti o assistenza durante la predisposizione della domanda, il Comune ha individuato come Responsabile del procedimento la dottoressa Giuseppa Anatra.

È possibile rivolgersi alla responsabile per ottenere informazioni relative alla procedura e supporto nella compilazione della candidatura attraverso i recapiti indicati nell’avviso pubblico.

La procedura resterà aperta fino alla scadenza del 3 settembre 2026 alle ore 12, termine entro il quale dovranno essere presentate le proposte per entrare nella fase di definizione dell’offerta formativa dell’Università Libera.

Numerosi gli ambiti previsti per il 2026/2027

La nuova programmazione potrà comprendere percorsi dedicati alle arti e alla creatività, alla musica e al teatro, ma anche iniziative rivolte al benessere e all’educazione alla salute. Accanto a questi settori trovano spazio le scienze naturali e le materie umanistiche.

L’avviso comprende inoltre storia, filosofia, diritto e lingue straniere, ampliando la possibilità di partecipazione a candidati provenienti da differenti esperienze professionali e formative.

Una parte delle proposte potrà interessare anche informatica e strumenti digitali, grafica e illustrazione. Completano gli ambiti indicati l’enogastronomia, l’hobbistica e le attività finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali.

Il Comune di Bastia Umbra ha così avviato la raccolta delle candidature necessarie alla preparazione del nuovo anno dell’Università Libera, affidando all’avviso pubblico la selezione delle proposte e delle disponibilità dei docenti interessati.

Avviso e modulo disponibili attraverso il Comune

Tutta la documentazione necessaria è stata resa disponibile dal Comune di Bastia Umbra. Gli interessati possono consultare l’avviso pubblico completo e utilizzare il relativo Allegato A per predisporre la propria candidatura.

La domanda dovrà contenere gli elementi richiesti e dovrà essere accompagnata dalla documentazione personale prevista. Il rispetto del termine fissato alle ore 12 del 3 settembre 2026 costituisce il riferimento temporale indicato per la presentazione delle proposte.

Con la pubblicazione dell’avviso prende quindi avvio il percorso per la composizione dell’offerta dell’Università Libera di Bastia Umbra per l’Anno Accademico 2026/2027, attraverso la raccolta delle proposte di nuovi corsi e delle candidature dei docenti interessati a partecipare alle attività.