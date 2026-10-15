Università Libera via ai corsi tra lingue e attività motoria

Bastia Umbra iscrizioni aperte e lezioni dal 20 ottobre 2026

📌 FLASH NEWS – L’Università Libera di Bastia Umbra avvia corsi il 20 ottobre: balli di gruppo, Pilates, Nordic Walking, inglese e spagnolo. Iscrizioni già dal 15 ottobre, solo online con SPID o CIE, fino a esaurimento dei posti disponibili.

L’Università Libera del Comune di Bastia Umbra inaugura martedì 20 ottobre 2026 le prime attività dell’Anno Accademico 2026/2027. Le iscrizioni sono aperte dal 15 ottobre e proseguiranno fino all’esaurimento dei posti, secondo le disposizioni dell’apposito disciplinare.

Il calendario iniziale di Unilibera comprende proposte dedicate alle lingue straniere, al movimento e al benessere. L’obiettivo è mettere a disposizione della cittadinanza occasioni di apprendimento, crescita personale e socializzazione. Il programma verrà successivamente esteso alle discipline artistiche e scientifiche, ai laboratori e al teatro. Il quadro completo delle attività sarà pubblicato a breve insieme alla brochure informativa.

Balli di gruppo e Pilates al Borgo 1° Maggio

La palestra del Centro Sociale “Borgo 1° Maggio”, in via della Repubblica 28 a Bastia Umbra, ospiterà i corsi di balli di gruppo e Pilates.

Per i balli di gruppo, la partenza è fissata a martedì 20 ottobre. Le lezioni del livello I si svolgeranno ogni martedì dalle 15:00 alle 16:00; quelle del livello II occuperanno la fascia successiva, dalle 16:00 alle 17:00.

Il Pilates sarà suddiviso in due moduli. Il modulo A inizierà il 20 ottobre, con appuntamenti ogni martedì dalle 9:00 alle 9:50. Il modulo B partirà invece il 29 ottobre e si terrà ogni giovedì, nello stesso intervallo orario.

Nordic Walking e percorso Movimento e salute

Il primo appuntamento del Nordic Walking è previsto per mercoledì 21 ottobre, dalle 16:00 alle 18:00. La sede indicata è quella dell’Università Libera, in via Cesare Battisti 11 a Bastia Umbra.

Da lunedì 2 novembre prenderà avvio anche “Movimento e salute”, un percorso di attività motoria ospitato nella palestra del Centro Sociale “San Bartolo”, in via Mafalda di Savoia 38 a Bastia Umbra. Le lezioni si terranno ogni lunedì dalle 9:00 alle 10:00.

Inglese di base e lingua spagnola

La sede di via Cesare Battisti 11 accoglierà inoltre i corsi linguistici. L’inglese di livello base comincerà giovedì 29 ottobre, con lezioni settimanali il giovedì dalle 15:00 alle 17:00.

Per la lingua spagnola, l’avvio è fissato a giovedì 5 novembre. Anche in questo caso la frequenza sarà settimanale, ogni giovedì, dalle 17:15 alle 19:15.

Domande esclusivamente online con SPID o CIE

L’iscrizione deve essere effettuata esclusivamente attraverso il portale dei servizi del Comune di Bastia Umbra, autenticandosi con SPID oppure con CIE, la Carta d’Identità Elettronica.

Dal sito istituzionale occorre aprire la voce “Servizi” del menu principale e raggiungere la sezione “Esplora per categoria”. Dopo aver selezionato “Educazione e Formazione”, il percorso prosegue attraverso “Accedi al servizio”, “Accedi al servizio online” e “Accedi ai servizi al cittadino”.

Una volta completata l’autenticazione, bisogna entrare nella sezione “Servizi per il cittadino non residente” e scegliere “Scuola, nido e servizi a domanda individuale”. Da qui è possibile inserire una nuova richiesta, indicando il servizio “Università libera”.

Durante la compilazione saranno disponibili gli allegati con tariffe e orari dei corsi. L’accoglimento delle iscrizioni resta legato alla disponibilità dei posti.

Assistenza digitale e contatti dell’Ufficio Cultura

Chi necessita di aiuto per compilare e inviare la domanda può rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune di Bastia Umbra oppure allo sportello DIGIPASS.

Quest’ultimo si trova in via Cesare Battisti 11 a Bastia Umbra e offre assistenza il martedì dalle 14:30 alle 18:00 e il giovedì dalle 9:00 alle 12:30. Il servizio accompagna i cittadini nell’accesso agli strumenti digitali e nel completamento dell’iscrizione.

L’Ufficio Cultura risponde ai numeri 075 8018252 e 075 8018305 e all’indirizzo email cultura@comune.bastia.pg.it. Gli stessi recapiti possono essere utilizzati per chiarimenti sui programmi, sulle sedi e sulle modalità di partecipazione.

L’apertura dell’ufficio è prevista il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00. Il martedì e il giovedì gli orari sono dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00.

Gli ulteriori aggiornamenti saranno diffusi attraverso il sito istituzionale e i canali informativi comunali. Il Comune invita gli interessati a presentare tempestivamente la domanda, considerato il numero limitato di posti disponibili.