A Bastia Umbra lavori su nidi e scuole durante la pausa 2026

Con la conclusione dell’anno scolastico prende il via a Bastia Umbra un programma di interventi destinato a migliorare diversi edifici scolastici del territorio comunale. L’amministrazione ha scelto di concentrare i lavori nel periodo estivo, sfruttando la sospensione delle attività didattiche per operare senza interferenze con le lezioni e con la presenza quotidiana di studenti e personale.

Interventi programmati nei plessi scolastici

Il piano coinvolge complessivamente cinque strutture educative tra scuole e servizi per l’infanzia. Le opere previste puntano ad aumentare la qualità degli ambienti e a garantire condizioni sempre più adeguate per la ripresa dell’attività scolastica prevista nei prossimi mesi.

L’intervento più consistente riguarda la Scuola Secondaria di Primo Grado “Colomba Antonietti”. Qui verrà effettuato il rifacimento completo dei servizi igienici situati al piano terra e al primo piano. Nello stesso plesso inizierà inoltre il percorso di rinnovo degli arredi scolastici, con la sostituzione di 360 tra banchi e sedie. L’operazione sarà sviluppata in più fasi e completata nell’arco di due anni.

Alla Scuola dell’Infanzia “Santa Lucia” è prevista invece la sostituzione dei controsoffitti. L’intervento mira a migliorare la funzionalità e la qualità degli spazi utilizzati quotidianamente dai bambini e dal personale educativo.

Lavori anche nei nidi e nelle strutture per l’infanzia

Il programma comprende anche la Scuola dell’Infanzia di Ospedalicchio, dove saranno eseguite opere di manutenzione straordinaria. Gli interventi interesseranno alcune componenti dell’edificio con l’obiettivo di preservarne efficienza e condizioni di utilizzo.

Nel Nido d’Infanzia “Piccolo Mondo” è prevista la sostituzione degli infissi presenti nel salone principale. Si tratta di un’operazione finalizzata a migliorare il comfort degli ambienti e la loro funzionalità.

Al Nido d’Infanzia “L’Albero degli Gnomi” verranno invece realizzati lavori di risanamento degli intonaci attraverso l’installazione di nuove strutture in cartongesso. L’intervento consentirà di recuperare alcune parti dell’edificio e di garantire una migliore qualità degli spazi interni.

Un piano che guarda alla riapertura delle scuole

L’amministrazione comunale ha inserito queste opere all’interno di una più ampia strategia di cura del patrimonio pubblico. L’obiettivo è mantenere gli edifici scolastici in condizioni adeguate e garantire ambienti sicuri, decorosi e funzionali per studenti, insegnanti e operatori.

Accanto agli interventi straordinari saranno effettuate anche le tradizionali attività di manutenzione ordinaria nei vari plessi del territorio. Le operazioni riguarderanno le esigenze che emergono periodicamente negli edifici scolastici e serviranno a preparare le strutture per l’avvio del nuovo anno educativo.

Il programma estivo rappresenta quindi un passaggio importante per la gestione delle scuole comunali di Bastia Umbra. Attraverso lavori distribuiti in più sedi, il Comune punta a migliorare la qualità degli spazi destinati alla formazione e alla crescita dei più giovani, garantendo edifici pronti ad accogliere la comunità scolastica alla ripresa delle lezioni.