Adottata la Parte strutturale del nuovo Prg Furiani per Bastia Umbra

Trasformabili 36 ettari, bandi pubblici per nuovi interventi

📌 FLASH NEWS – Bastia Umbra adotta la Parte strutturale del nuovo Prg: 36 ettari trasformabili su 68,4 consentiti. Priorità al recupero urbano, bandi pubblici per le aree e obblighi di recupero ambientale per i nuovi insediamenti produttivi

Il Consiglio comunale di Bastia Umbra ha adottato nuovamente la Parte strutturale del Piano regolatore generale Furiani nella seduta di giovedì 29 ottobre, dedicata interamente alla pianificazione urbanistica. Il provvedimento sostituisce l’adozione del luglio 2023 e fissa le condizioni per le future trasformazioni del territorio, con priorità al recupero della città esistente, alla sicurezza e alla riduzione del consumo di terreno agricolo.

Il documento individua gli elementi da proteggere e gli indirizzi dello sviluppo. La definizione dei singoli interventi spetterà alla Parte operativa, per la quale l’incarico è già stato assegnato, così da consentire l’avanzamento coordinato dei due strumenti.

Recupero urbano e attività economiche

Il sindaco Erigo Pecci ha illustrato un’impostazione che riprende il lavoro svolto negli anni, aggiornandolo alle esigenze attuali e agli orientamenti dell’amministrazione. Gli obiettivi comprendono il riutilizzo degli immobili abbandonati o poco utilizzati, il miglioramento dei quartieri e degli spazi collettivi, il potenziamento dei servizi e la qualificazione delle zone produttive.

Le possibilità di espansione dovranno essere collegate a necessità effettive, progetti definiti e infrastrutture adeguate, con benefici per la comunità. Imprese, commercio e occupazione rientrano in questo quadro insieme alla mobilità e alla qualità urbana.

L’assessora alla Pianificazione e gestione del territorio Ramona Furiani ha posto l’accento sul carattere non riproducibile del suolo e sulla responsabilità del Comune nel tutelare gli interessi collettivi attraverso regole trasparenti.

Il limite di 36 ettari e la ripartizione delle superfici

Su una superficie comunale di 2.763 ettari, urbanizzata per oltre un terzo, il piano ammette la trasformazione da uso agricolo a urbano di un massimo di 36 ettari. La disciplina regionale ne consentirebbe 68,4. Nel limite comunale sono comprese anche le quantità generate da premialità e compensazioni.

Almeno il 40% delle superfici sarà riservato agli insediamenti produttivi e almeno un altro 40% alla residenza. Il restante 20% potrà essere assegnato in funzione delle necessità individuate durante la fase operativa. Premialità e compensazioni non potranno aumentare le previsioni del piano oltre il 30%.

Aree selezionate attraverso procedure pubbliche

La scelta dei terreni utilizzabili partirà dall’esclusione degli ambiti caratterizzati da fragilità o valori da conservare: corsi d’acqua, zone a pericolosità idraulica, rete ecologica, paesaggio agricolo, tracce della centuriazione e tessuti storici.

Le Zone agricole utilizzabili per nuovi insediamenti, indicate con la sigla ZAUNI, potranno quindi riguardare soltanto superfici esterne a questo sistema di tutela e adiacenti alla città esistente.

I singoli lotti saranno individuati dalla Parte operativa mediante avvisi e bandi pubblici. La valutazione seguirà otto criteri, con pesi stabiliti dal Consiglio comunale. Tra gli elementi considerati figurano accessibilità ai servizi, recupero di suoli compromessi, oneri collettivi, effetti sociali e qualità ambientale e urbanistica.

I diritti edificatori di base delle aree destinate ad accogliere le trasformazioni, pari al 25% della superficie insediabile, si conformeranno solo con l’effettiva attuazione degli interventi. Un Registro pubblico dei diritti edificatori raccoglierà tutte le quantità perequate.

Parametri per abitazioni e insediamenti produttivi

Per gli interventi residenziali l’indice perequativo sarà di 0,20 oppure 0,30 metri quadrati per metro quadrato, secondo la combinazione delle funzioni previste. Si aggiungerà una quota di 0,10 destinata all’edilizia residenziale pubblica. Il 50% della superficie territoriale dovrà essere ceduto per dotazioni pubbliche; un’ulteriore prescrizione impone di mantenere permeabile metà della superficie.

Per gli insediamenti produttivi l’indice sarà di 0,60 metri quadrati per metro quadrato, ridotto a 0,40 in presenza di funzioni commerciali. Le cessioni riguarderanno il 30% della superficie territoriale. L’altezza massima, comune alle due tipologie, sarà di 9,5 metri.

Recupero ambientale e trasferimento degli allevamenti

Prima di utilizzare nuovi terreni per attività produttive sarà verificata l’esistenza di aree dismesse di superficie analoga. Le trasformazioni saranno inoltre distribuite gradualmente nell’arco di dieci anni.

Entro un anno dall’avvio di ciascuna nuova attività produttiva scatterà l’obbligo di realizzare opere di deimpermeabilizzazione o sistemazione naturale su terreni messi a disposizione dal Comune. Le superfici interessate dovranno equivalere a quelle coperte e impermeabilizzate dall’insediamento.

Il piano contempla anche la delocalizzazione dei venti allevamenti zootecnici intensivi censiti, situati soprattutto a Costano. L’operazione consentirà il trasferimento di circa 27.000 metri quadrati di superfici e la rinaturalizzazione, nel decennio, di circa 16,6 ettari di pertinenze, oltre a circa due ettari di sedime. Per le volumetrie incongrue, identificate da un indice superiore a 0,4 metri quadrati per metro quadrato, è previsto il trasferimento nelle aree di atterraggio o nel tessuto urbano esistente.

Sicurezza idraulica e parco lungo il Chiascio

Lo strumento recepisce l’adeguamento al Piano di assetto idrogeologico e gli studi di microzonazione sismica di secondo e terzo livello. Prevede inoltre il trasferimento delle quantità edificatorie relative a edifici e previsioni collocati nelle fasce a pericolosità idraulica media ed elevata.

Fuori dai centri abitati resta vietato costruire entro 100 metri dalle sponde dei corsi d’acqua. Viene rafforzata la Struttura urbana minima per l’emergenza, mentre lungo il Chiascio è individuato un Parco fluviale urbano di 35 ettari.

Verde e forestazione urbana, gestione delle piogge, contrasto alle isole di calore e comunità energetiche rinnovabili saranno sviluppati dal futuro Piano del verde e dalla Parte operativa. È previsto un monitoraggio periodico concordato con la Regione Umbria. Per la mobilità, l’indirizzo è collegare quartieri, frazioni, scuole, servizi e luoghi di lavoro integrando percorsi pedonali e ciclabili, trasporto pubblico e viabilità.

Osservazioni aperte a cittadini e imprese

Alla presentazione hanno contribuito la dirigente Debora Berti, i progettisti dello studio FOA Piergiorgio Vitillo ed Elena Solero, oltre ai consulenti Alfiero Moretti, per gli aspetti ambientali, e Marco Luigi Marchetti, per l’impianto normativo.

La nuova adozione apre una fase nella quale cittadini, imprese e associazioni potranno presentare osservazioni e fornire contributi nell’ambito della nuova procedura di valutazione ambientale strategica. Proseguirà contemporaneamente la preparazione della Parte operativa, incaricata di tradurre gli indirizzi generali in interventi per le esigenze abitative, produttive e di riqualificazione urbana.