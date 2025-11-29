Bastia Umbra definisce il nuovo PRG per futuro sostenibile

Rigenerazione urbana e qualità al centro della pianificazione

Il Comune di Bastia Umbra si avvia alla conclusione del percorso di elaborazione del nuovo Piano Regolatore Generale – parte strutturale, documento che riafferma il ruolo dell’ente pubblico nel dirigere le trasformazioni urbane con attenzione al bene collettivo, alla qualità degli spazi e alla tutela del territorio.

Martedì 3 dicembre, alle ore 21.00, l’Auditorium Sant’Angelo ospiterà un incontro pubblico dedicato alla presentazione delle linee guida del piano. Il Sindaco e l’Assessora all’Urbanistica Ramona Furiani, insieme ai progettisti incaricati, illustreranno alla cittadinanza la visione strategica e le scelte urbanistiche che segneranno il futuro della città.

Il nuovo PRG propone Bastia Umbra come città produttiva, inclusiva e sostenibile, capace di coniugare relazioni sociali, paesaggi e diritti. L’obiettivo è rigenerare i tessuti urbani esistenti, ridurre il consumo di suolo e valorizzare l’ambiente e il sistema produttivo locale. Centrale la promozione di mobilità dolce, infrastrutture verdi e servizi culturali, sociali e sportivi, in una logica di prossimità che rafforza la coesione comunitaria.

Il piano non si limita a regolare, ma intende abilitare futuro, generando valore pubblico e identità condivisa. La pianificazione si conferma strumento culturale e strategico, capace di orientare lo sviluppo urbano verso qualità e sostenibilità.

La cittadinanza è chiamata a partecipare attivamente, riconoscendo nel nuovo PRG un’occasione di crescita collettiva. Bastia Umbra si prepara così a un modello di sviluppo che guarda al domani con responsabilità, equilibrio e visione.