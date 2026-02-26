Cantiere aperto dopo l’intervento dei consiglieri in commissione

Asfaltatura riparata a Bastia Umbra un via Firenze

Dopo settimane di attesa e crescente preoccupazione tra gli abitanti, i macchinari sono tornati su Via Firenze. L’intervento di completamento dell’asfaltatura è stato avviato nella giornata odierna, rispondendo all’istanza presentata dai rappresentanti di Civica per Bastia attraverso un’interpellanza urgente depositata il 23 febbraio presso l’ufficio protocollo del Comune.

Il cantiere prende il via sulla strada principale

La questione, considerata strategica per la fruibilità della strada, aveva attirato l’attenzione dopo che le precedenti operazioni condotte dalla società concessionaria Umbra Acque erano risultate incomplete, interessando solamente la metà della carreggiata disponibile.

Le criticità riscontrate e le conseguenze per la comunità

Lo scorso giugno aveva preso avvio una serie di interventi infrastrutturali su questo importante collegamento viario, necessari per aggiornare i servizi sotterranei della zona. Tuttavia, al termine dei lavori principale, la situazione presentava un quadro tutt’altro che soddisfacente: mentre una porzione della strada risultava completamente rigenerata, l’altra metà restava in condizioni precarie e pericolose. La superficie conservava fratture visibili, segni di taglio orizzontale e un aspetto complessivamente incoerente rispetto al settore adiacente. Mesi di transito su una pavimentazione daneggiata hanno comportato discomodi considerevoli per chi utilizza abitualmente questo asse stradale, dai residenti ai conducenti in transito.

L’azione della rappresentanza civica e gli esiti

I consiglieri comunali Catia Degli Esposti e Fabrizio Raspa, operanti nell’ambito di Civica per Bastia, hanno ritenuto prioritario sollevare la questione presso gli organi amministrativi competenti. L’atto protocollare sottoscritto lunedì aveva lo scopo di sollecitare un intervento risolutivo e di evidenziare le responsabilità sottintese nelle procedure di appalto e controllo. La risposta dell’amministrazione non si è fatta attendere eccessivamente: il fatto stesso che il cantiere sia stato riaperto rappresenta un riconoscimento dell’istanza presentata.

I principi ribaditi e le responsabilità gestionali

Nel documento dell’interpellanza sono stati esplicitati tre capisaldi fondamentali per garantire la qualità degli interventi pubblici. Innanzitutto, la centralità dell’esecuzione con tempestività e conformità alle norme tecniche è non negoziabile; secondariamente, la responsabilità della ditta concessionaria durante la fase di assestamento deve rimanere definita e circoscritta temporalmente, poiché eventuali cedimenti successivi potrebbero pregiudicare ulteriormente la viabilità; infine, l’amministrazione comunale deve svolgere funzioni di controllo sistematico per certificare la conformità delle opere realizzate rispetto alle specifiche contrattuali.

Le aspettative per il ripristino completo e duraturo

Gli amministratori comunali attendono che il lavoro sia condotto sull’intero segmento stradale interessato, garantendo un risultato omogeneo e permanente nel tempo. Questa aspettativa non riflette soltanto un desiderio di ordine estetico, ma piuttosto la necessità concreta di restituire ai cittadini uno spazio pubblico sicuro e fruibile, dove gli automobilisti non siano esposti a rischi di danno al veicolo o di perdita di stabilità. Una Via Firenze completamente rigenerata significa anche un segnale di efficienza gestionale verso l’intera comunità.

Il prosieguo amministrativo e i chiarimenti richiesti

Accanto all’avvio dei cantieri, rimane ferma la richiesta di una risposta formale scritta da parte degli organi competenti e di un dibattito in sede consiliare. Questi momenti di confronto pubblico risultano essenziali per chiarire i passaggi procedurali che hanno condotto al risultato iniziale incompleto, le verifiche effettuate da parte dell’ente e, soprattutto, le misure preventive che verranno adottate per evitare il ripetersi di dinamiche simili in futuri appalti di manutenzione urbana.

La centralità della funzione di controllo nel governo locale

L’episodio di Via Firenze illumina un aspetto cruciale della governance municipale: il ruolo di stimolo e vigilanza esercitato da una rappresentanza consiliare consapevole e attiva. Il fatto che un’interpellanza urgente abbia accelerato la conclusione di un’opera incompiuta testimonia come il controllo parlamentare locale, quando ben strutturato, rappresenti un meccanismo di correzione non irrilevante. Civica per Bastia ha dimostrato in questo frangente come il concorso tra istituzioni rappresentative e amministrazione esecutiva, lungi dal costituire un elemento di conflittualità sterile, possa generare risultati concreti a vantaggio della collettività.

La priorità della sicurezza stradale e della gestione delle risorse

Conclude la posizione dei consiglieri un richiamo ai principi che devono guidare l’azione amministrativa nel suo complesso: la sicurezza dei cittadini nella loro circolazione e l’utilizzo razionale del denaro pubblico devono rimanere prioritari. Ogni appalto, ogni cantiere, ogni investimento in infrastrutture deve passare attraverso il filtro rigoroso di questi principi. Il reincarico di Via Firenze, con tutte le implicazioni economiche e organizzative che comporta, costituisce un’occasione per ribadire a livello di comunità locale come la qualità delle decisioni amministrative dipenda in misura significativa dalla presenza di interlocutori preparati e vigilanti.