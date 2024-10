Cantiere palestra Scuola Media fermo: amministrazione assente

Siamo preoccupati e indignati per la situazione di stallo che riguarda la costruzione della palestra della Scuola Media “Colomba Antonietti”. Nonostante le continue rassicurazioni del Sindaco Pecci, che ha trattenuto per sé la delega allo sport per “dare impulso” alla risoluzione dei problemi, ad oggi ci troviamo di fronte a un cantiere totalmente fermo da oltre un mese. Il cronoprogramma dei lavori, che prevedeva sei mesi per la realizzazione dell’opera, lasciava chiaramente presupporre che la nuova palestra sarebbe stata riconsegnata ad inizio del 2025, al termine della sospensione delle attività didattiche per le festività natalizie. Invece, dopo una fase di demolizione iniziale, il cantiere è desolatamente abbandonato.

Si vocifera che lo stallo sia dovuto all’attesa di un’ordinanza per l’abbattimento di un pino, come se l’amministrazione non avesse pianificato per tempo ogni dettaglio di un’opera pubblica così importante. Possibile che si stia ancora temporeggiando per questioni che avrebbero dovuto essere risolte a monte? Possibile che dopo mesi ci troviamo ancora senza risposte concrete?

A ciò si aggiunge un problema grave di sicurezza: la recinzione del cantiere si è già dimostrata inadeguata, crollando più volte in un’area frequentata da numerosi studenti. Siamo inoltre di fronte all’assenza di un presidio di polizia locale negli orari di ingresso e uscita dalla scuola, lasciando il traffico caotico e gli studenti in balia dei disagi quotidiani.

Ma dov’è il Sindaco Pecci, che in un’intervista ha dichiarato che la palestra sarà pronta per il nuovo anno scolastico e , pertanto , settembre 2025? Quali sono le basi di questa previsione, quando il cronoprogramma dei lavori e lo stato attuale del cantiere dicono esattamente il contrario?

I cittadini meritano trasparenza, serietà e soluzioni rapide. Il ritardo inaccettabile e il silenzio dell’amministrazione Pecci sono l’ennesima dimostrazione di una politica incapace di gestire le priorità della nostra comunità. Continueremo a vigilare e a chiedere risposte, perché non possiamo accettare ulteriori rinvii e inefficienze su un progetto così essenziale per i nostri ragazzi e il loro diritto a strutture adeguate.

Catia Degli Esposti

Fabizio Raspa

Consiglieri Comunali

Coalizione Civica Centro destra