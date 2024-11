Lavori sospesi a Bastia Umbra: Forza Italia chiede chiarezza

Lavori sospesi a Bastia – A Bastia Umbra, il coordinamento comunale di Forza Italia ha sollevato dubbi e critiche sulla gestione dei lavori di manutenzione in via Atene e via delle Industrie, sottolineando la prolungata sospensione delle opere. I lavori, iniziati il 25 giugno 2024, dovevano concludersi in 40 giorni, ma sono fermi dal 12 luglio 2024, senza una data certa per la ripresa.

Le tempistiche del progetto

Il piano di manutenzione delle strade è stato finanziato a febbraio 2023 e approvato a novembre dello stesso anno. Nonostante le risorse fossero disponibili da tempo, l’inizio dei lavori è avvenuto solo a giugno 2024, con una durata contrattuale prevista di 40 giorni. Tuttavia, il cantiere è stato sospeso dopo poche settimane, e il verbale del 12 luglio 2024, che ufficializza l’interruzione, non indica termini per la ripresa.

Critiche alle sospensioni

Secondo Forza Italia, le giustificazioni fornite dall’assessore ai Lavori Pubblici, Rosignoli, sono insoddisfacenti. L’assessore aveva attribuito i ritardi ad “interferenze” causate da eventi programmati come il mercato settimanale e il festival Bastia Estate. Tuttavia, il coordinamento comunale contesta la pertinenza di queste motivazioni, evidenziando che via Atene e via delle Industrie non sono interessate da tali attività. Inoltre, ritiene che i ritardi potrebbero essere il risultato di una gestione inefficace e di procedure non conformi alla normativa.

Il verbale di sospensione

Il verbale n. 3 del 12 luglio 2024, redatto due giorni prima della scadenza contrattuale per l’ultimazione dei lavori, avrebbe dovuto portare a una diffida nei confronti dell’impresa esecutrice, secondo Forza Italia, anziché concedere una sospensione a tempo indeterminato. Il coordinamento suggerisce che il documento potrebbe contenere i presupposti per applicare penali previste dal contratto, evidenziando un presunto mancato rispetto delle scadenze.

Richiesta di chiarimenti

Forza Italia quindi protesta formale con la giunta comunale guidata dal sindaco Erigo Pecci del Partito Democratico, chiedendo spiegazioni sulle decisioni adottate. “I cittadini meritano di sapere quando i lavori saranno completati, considerando i rischi per i veicoli che transitano su strade danneggiate e le lungaggini inaccettabili nella gestione delle risorse pubbliche”, si legge nel comunicato.

Le richieste del partito

Il partito chiede:

Chiarezza sui motivi delle sospensioni e sulla loro fondatezza.

Un cronoprogramma preciso per la ripresa e il completamento dei lavori.

Una verifica del rispetto delle normative sugli appalti pubblici e delle clausole contrattuali.

Il contesto politico

La questione si inserisce in un clima politico teso, con Forza Italia che accusa l’amministrazione comunale di inefficienza nella gestione dei progetti pubblici. L’assessore Rosignoli, già intervenuto in consiglio comunale, aveva rassicurato sulla ripresa imminente dei lavori, ma le opere restano ferme, aumentando il malcontento dei cittadini.

Il coordinamento comunale di Forza Italia conclude il proprio comunicato chiedendo alla giunta di risolvere al più presto la situazione per garantire la sicurezza e la viabilità nelle aree interessate.