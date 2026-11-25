Osservazioni e opposizioni si presentano entro il 23 gennaio

📌 FLASH NEWS – A Bastia Umbra sono depositati gli atti della Parte Strutturale del nuovo Piano Regolatore Generale. Entro l’8 gennaio 2027 i contributi ambientali, entro il 23 gennaio le osservazioni e le opposizioni. Le repliche entro il 2 febbraio 2027.

Il Comune di Bastia Umbra ha depositato gli atti e gli elaborati tecnici della Parte Strutturale del nuovo Piano Regolatore Generale. La documentazione è disponibile per 30 giorni a partire dal 24 novembre 2026, data in cui l’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. Il deposito consente a chiunque di consultare i documenti e di intervenire con osservazioni secondo i termini previsti per il piano e per la valutazione ambientale.

Dove consultare la delibera e gli elaborati

Il Consiglio comunale ha adottato la Parte Strutturale con la deliberazione n. 69 del 29 ottobre 2026. La delibera e i relativi allegati sono consultabili presso gli uffici tecnici del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, in piazza Cavour 19. Gli uffici ricevono il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30 e il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30.

Sul sito istituzionale la documentazione si trova nella sezione «Amministrazione trasparente», alla voce «Pianificazione e governo del territorio». Dalla pagina iniziale del sito comunale si può accedere alla delibera originale e ai suoi allegati attraverso il banner dedicato.

Osservazioni al piano e termine per le repliche

Nei 30 giorni successivi alla conclusione del deposito, chiunque potrà presentare osservazioni o opposizioni in forma scritta. Il termine è fissato al 23 gennaio 2027. Gli atti devono essere indirizzati al sindaco di Bastia Umbra e sono esenti dall’imposta di bollo. Per la trasmissione si può utilizzare anche la posta elettronica certificata, all’indirizzo comune.bastiaumbra@postacert.umbria.it , compilando la modulistica disponibile sul sito del Comune.

Una volta presentate, le osservazioni e le opposizioni resteranno depositate presso il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio. In questa fase chiunque potrà prendere visione dei documenti pervenuti o ottenerne copia. Gli interessati avranno poi tempo fino al 2 febbraio 2027 per presentare eventuali repliche.

Contributi ambientali entro l’8 gennaio

Il deposito degli elaborati vale anche per la Valutazione ambientale strategica (VAS). Per questa procedura il termine è fissato all’8 gennaio 2027. Entro quella data chiunque potrà inviare osservazioni e contributi conoscitivi che riguardano il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica.

Per intervenire nella consultazione ambientale occorre utilizzare il modulo dedicato alla VAS, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bastia Umbra. Il termine dell’8 gennaio riguarda entrambi i documenti ambientali messi a disposizione con il deposito.