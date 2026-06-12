Palazzetto dello Sport Bastia Umbra, zona industriale: 7 milioni

3 milioni provengono dal bando nazionale “Sport e Periferie 2025”

Il progetto prende forma

La Giunta comunale di Bastia Umbra ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per la costruzione di un nuovo palazzetto dello sport multifunzionale. L’atto, adottato nelle scorse settimane, rappresenta il primo passaggio ufficiale verso la realizzazione di un’infrastruttura sportiva moderna e ad alta efficienza energetica, destinata a diventare un punto di riferimento per l’intera area.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 7 milioni di euro. Di questi, 3 milioni provengono dal bando nazionale “Sport e Periferie 2025”, promosso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I restanti 4 milioni saranno coperti dall’Amministrazione comunale, con modalità che verranno definite nei prossimi atti ufficiali.

Il percorso che ha portato al finanziamento

L’Amministrazione di Bastia Umbra aveva aderito alla Linea B dell’Avviso pubblico “Sport e Periferie 2025”, quella specificamente dedicata alla costruzione di nuovi palazzetti multifunzionali a energia quasi zero per l’attività agonistica. In un primo momento il Comune era risultato tra i progetti non ammessi al finanziamento, collocandosi appena oltre la soglia utile della graduatoria.

Successivamente, con lo scorrimento della lista e il decreto firmato dal Capo del Dipartimento per lo Sport in data 20 maggio 2026, Bastia Umbra è entrata ufficialmente tra i Comuni beneficiari. Un esito che l’Amministrazione ha definito frutto di un lavoro amministrativo rigoroso e metodico, portato avanti dagli uffici tecnici nel corso dei mesi precedenti.

Dove sorgerà la struttura

L’area individuata per la costruzione si trova tra via dei Gelsi e via dei Platani, nel comparto industriale del territorio comunale. Si tratta di una zona strategica, facilmente accessibile e dotata delle caratteristiche tecniche necessarie per accogliere un impianto di questo tipo. La collocazione è stata scelta anche in funzione della connettività viaria e della disponibilità di spazi adeguati alle esigenze progettuali.

Le caratteristiche dell’impianto

Il nuovo palazzetto sarà una struttura al coperto, progettata nel rispetto delle normative CONI e dei regolamenti tecnici delle principali Federazioni Sportive nazionali. La capienza prevista è di circa 1.000 posti a sedere, con una superficie indicativa di 2.300 metri quadrati.

L’impianto sarà vocato alla pratica multidisciplinare. Tra le discipline che potranno essere ospitate figurano la pallacanestro, la pallavolo, la pallamano, il calcio a cinque indoor, il pattinaggio e il baskin. Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità universale e allo sport paralimpico, con soluzioni progettuali pensate per garantire la piena fruibilità della struttura a tutti gli utenti.

Sul piano funzionale, il progetto prevede la realizzazione di un campo da gioco polivalente a norma, tribune accessibili, spogliatoi per atleti e arbitri, un’area dedicata al riscaldamento e alla preparazione atletica, un’infermeria, un deposito per le attrezzature, una biglietteria, spazi di servizio, un’area ristoro e sistemazioni esterne pertinenziali.

Sostenibilità al centro del progetto

Un elemento qualificante dell’intera operazione è la scelta di progettare l’impianto secondo gli standard nZEB, acronimo che indica gli edifici a energia quasi zero. Questa classificazione implica l’adozione di soluzioni tecnologiche e architettoniche orientate alla riduzione dei consumi, tra cui l’utilizzo di impianti ad alta efficienza, la produzione di energia tramite fonti rinnovabili, l’illuminazione a LED e la gestione intelligente dei flussi energetici.

Il progetto prevede inoltre il recupero delle acque meteoriche e l’impiego di materiali conformi ai Criteri Ambientali Minimi, in linea con le indicazioni nazionali in materia di appalti pubblici sostenibili. L’obiettivo dichiarato è costruire un edificio che riduca al minimo l’impatto ambientale nel corso dell’intera vita utile.

Una visione che va oltre lo sport

L’Amministrazione comunale ha inquadrato questo intervento all’interno di una strategia più ampia di rigenerazione urbana e coesione sociale. Il palazzetto non è pensato solo come sede di allenamenti e gare, ma come luogo di aggregazione comunitaria, aperto alle scuole, alle associazioni sportive del territorio e ai cittadini di ogni fascia d’età.

Tra le finalità indicate nel documento programmatico figurano il contrasto alla marginalità giovanile, la promozione dell’inclusione e la valorizzazione dello sport come strumento di benessere collettivo. La struttura potrà inoltre ospitare eventi e competizioni di livello regionale e nazionale, con potenziali ricadute positive sull’economia locale in termini di accoglienza, indotto e visibilità per il Comune.

Le prossime tappe

Con l’approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione, si apre ora la fase operativa. L’Amministrazione dovrà rispettare gli adempimenti previsti dal bando nazionale e avviare le successive fasi di progettazione esecutiva, nel rispetto delle scadenze e delle procedure stabilite dal Dipartimento per lo Sport.

Il sindaco Erigo Pecci ha sottolineato come l’opera rappresenti un investimento strategico sul futuro della città, rivolto in particolare alle nuove generazioni, alle realtà sportive locali e all’intera comunità. L’obiettivo finale è arrivare alla cantierizzazione di una struttura pubblica moderna, funzionale e pienamente integrata nel tessuto sociale e urbano di Bastia Umbra.