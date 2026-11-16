Con la copertura incompleta, le nuove travi sotto la pioggia

📌 FLASH NEWS – A Bastia Umbra Civica per Bastia chiede al Comune di spiegare perché la sostituzione delle travi della palestra XXV Aprile sia stata prima negata e poi autorizzata. Le travi sono sotto la pioggia, stando alla nota del gruppo.

Le nuove travi in legno della palestra XXV Aprile di Bastia Umbra sono esposte alle piogge mentre la copertura dell’edificio è ancora incompleta. Lo segnalano Catia Degli Esposti e Fabrizio Raspa, consiglieri comunali di Civica per Bastia. Secondo i due esponenti, la nuova struttura portante è stata montata circa un mese fa. La nota chiede all’amministrazione comunale di spiegare come sia stata programmata la protezione del legno nell’intervallo tra la posa delle travi e il completamento del tetto.

La richiesta della prima impresa

Nella ricostruzione dei consiglieri, la precedente struttura in legno era rimasta esposta alle intemperie per oltre dieci anni. La prima impresa appaltatrice ne aveva proposto la sostituzione perché, a suo giudizio, dopo un periodo così lungo all’aperto il materiale non offriva più le garanzie di idoneità necessarie per essere utilizzato nell’opera. La direzione dei lavori aveva respinto la richiesta. Il diniego riguardava quindi una valutazione sulle condizioni del legno già presente in cantiere e sulla possibilità di conservarlo nel progetto.

Il via libera alla sostituzione

Dopo l’insorgere di un contenzioso, riferisce il gruppo consiliare, la sostituzione è stata autorizzata alla nuova impresa. Degli Esposti e Raspa chiedono al Comune di documentare le ragioni delle due decisioni e di chiarire quali elementi tecnici abbiano portato al successivo via libera. I consiglieri chiedono anche di precisare se la controversia abbia prodotto costi per l’ente o inciso sui tempi di realizzazione. Nella nota questi effetti sono posti come quesiti da chiarire, senza quantificare spese o ritardi attribuibili alla lite.

Le misure per proteggere il nuovo legno

Per la fase attuale del cantiere, Civica per Bastia chiede all’amministrazione di indicare quali misure siano state adottate per proteggere la nuova struttura durante le precipitazioni. Il gruppo solleva anche una questione di programmazione: se, al momento di organizzare la posa, fosse stata prevista una protezione tempestiva per il periodo in cui il tetto sarebbe rimasto aperto. L’eventuale presenza di danni, precisano i consiglieri, richiede una valutazione tecnica.

Degli Esposti e Raspa chiedono infine che le risposte siano documentate e verificabili dai cittadini. La richiesta riguarda la gestione di un’opera pubblica ancora da ultimare e l’impiego delle risorse comunali nelle diverse fasi dell’intervento.

Foto di Andrea Marconi