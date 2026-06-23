Rete elettrica Bastia Umbra investe 1,2 milioni sulla rete

Nuovi interventi a Bastia Umbra per più stabilità elettrica

Incontro tra Comune, E-Distribuzione e associazioni

La Rete elettrica Bastia Umbra è al centro di un importante piano di ammodernamento illustrato nel corso di un incontro istituzionale ospitato nella Sala del Consiglio Comunale. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale insieme a E-Distribuzione, società del Gruppo Enel responsabile della gestione delle reti elettriche di media e bassa tensione, ha coinvolto anche le principali associazioni economiche del territorio.

Alla riunione hanno preso parte il sindaco Erigo Pecci, rappresentanti dell’Amministrazione comunale, tecnici di E-Distribuzione e delegati delle organizzazioni di categoria, tra cui CNA, Confcommercio, Confartigianato e Confindustria.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di fare il punto sugli interventi in corso e fornire chiarimenti alle imprese locali riguardo alle attività previste sulla rete collegata alla Cabina Primaria di Bastia Umbra.

Investimenti per aumentare affidabilità ed efficienza

Il progetto presentato da E-Distribuzione prevede un investimento complessivo di circa 1,2 milioni di euro. Le opere rientrano nel programma denominato “Resilienza Climatica”, pensato per rafforzare la capacità della rete di rispondere alle crescenti esigenze energetiche e agli effetti delle ondate di calore sempre più frequenti.

Nel dettaglio, il piano comprende la sostituzione di circa sei chilometri di dorsale elettrica interrata in media tensione. I nuovi cavi, caratterizzati da una maggiore capacità di trasporto dell’energia e da tecnologie più avanzate, consentiranno di migliorare le prestazioni dell’intera infrastruttura.

Parallelamente sarà effettuato il rinnovamento di quattro cabine secondarie. Gli impianti saranno dotati di sistemi di telecontrollo e automazione che permetteranno un monitoraggio più rapido e una gestione più efficace di eventuali anomalie o interruzioni del servizio.

Lavori già avviati sul territorio

Una parte significativa del programma è già stata realizzata. Gli interventi completati hanno raggiunto un valore di circa 500 mila euro e hanno portato all’attivazione di 2,3 chilometri di nuova rete nell’area compresa tra via dei Tigli e via dell’Artigianato.

La fase successiva del piano partirà da settembre 2026. In questa fase verranno completate le ulteriori tratte di rete previste e saranno eseguiti gli interventi programmati sulle cabine secondarie.

Secondo quanto illustrato durante l’incontro, il completamento delle opere consentirà di incrementare la qualità del servizio elettrico e di ridurre il rischio di criticità legate a sovraccarichi o eventi climatici estremi.

Intervento sulla Cabina Primaria

Tra le opere previste figura anche il rinnovo della cosiddetta Bobina di Petersen installata nella Cabina Primaria di Bastia Umbra. L’intervento, dal valore di circa 200 mila euro, dovrebbe essere concluso entro il 31 luglio.

L’operazione è finalizzata a limitare i fenomeni di microinterruzione che possono verificarsi sulla rete a causa di disturbi provenienti da utenze e impianti collegati. Durante la fase di cantiere potrebbero ancora verificarsi episodi sporadici di breve interruzione del servizio, destinati tuttavia a diminuire una volta completata l’installazione del nuovo sistema.

Collaborazione tra istituzioni e imprese

L’Amministrazione comunale ha evidenziato l’importanza di mantenere un dialogo costante con il mondo produttivo locale durante tutta la durata dei lavori. Il confronto con le associazioni di categoria è stato infatti considerato essenziale per garantire un’informazione puntuale alle imprese e condividere gli obiettivi dell’intervento.

Il piano rappresenta una delle principali operazioni di rafforzamento infrastrutturale previste sul territorio comunale e punta a garantire una rete più moderna, affidabile e adeguata alle esigenze di cittadini, attività produttive e servizi. La collaborazione tra Comune, E-Distribuzione e associazioni economiche continuerà anche nei prossimi mesi per accompagnare l’avanzamento dei cantieri e favorire il raggiungimento dei risultati attesi.