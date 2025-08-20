Riapre l’ex Mattatoio di Costano con la Sagra storica

Luce, memorie e arte per la 50ª edizione della Sagra
L’ex Mattatoio di Costano torna a vivere con un evento che unisce storia, memoria e comunità. Domani, giovedì 21 agosto 2025, in occasione della serata inaugurale “La Sagra si racconta”, che apre la 50ª edizione della Sagra della porchetta, la struttura riqualificata riaprirà le porte grazie all’iniziativa del Comune e alla collaborazione con il Gruppo Giovanile Costano.
L’edificio, profondamente legato al vissuto collettivo del paese, sarà trasformato per l’intera durata della manifestazione in un percorso scenografico fatto di luci e immagini. Un allestimento curato nei dettagli accompagnerà i visitatori dentro spazi che hanno segnato la quotidianità della comunità, dagli antichi lavatoi fino alla sala principale un tempo destinata alla lavorazione.
Il progetto di valorizzazione mira a restituire un’identità viva a questo luogo, riportandolo al centro della narrazione sociale. Attraverso giochi di luce, proiezioni immersive e installazioni artistiche, la memoria collettiva verrà intrecciata con un linguaggio visivo contemporaneo, capace di coinvolgere cittadini e turisti in una dimensione emotiva condivisa.
Durante le serate della Sagra, lo spazio diventerà una galleria di ricordi: sul grande schermo scorrono fotografie e filmati che raccontano non solo mezzo secolo di festa, ma anche le vicende della Banda musicale e della vita quotidiana del paese. Un mosaico di immagini che restituisce l’essenza di una tradizione radicata, raccontata attraverso il volto e le voci di chi l’ha costruita nel tempo.
L’appuntamento per il pubblico è fissato a domani alle 18:30 presso il Mattatoio di Costano, in un evento che coniuga celebrazione, beneficenza e memoria collettiva, confermando la Sagra come uno dei momenti più identitari e partecipati dell’Umbria.
