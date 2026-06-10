Risanamento strade rurali parte da Bastia con un milione di euro

Interventi su cinque vie tra giugno e luglio per la sicurezza del territorio
Risanamento strade rurali – Il risanamento strade rurali prenderà il via ufficialmente lunedì 15 giugno 2026. L’amministrazione comunale di Bastia Umbra ha approvato il progetto con delibera di Giunta numero 38 del 13 febbraio 2026. L’investimento complessivo ammonta a un milione di euro.
La Regione Umbria ha concesso un contributo di circa 900mila euro attraverso il bando “Strade Rurali”. Il Comune di Bastia Umbra ha aggiunto risorse proprie per 46.344,32 euro. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e la funzionalità della viabilità nelle aree agricole.
Le vie interessate dai lavori di riqualificazione
Gli interventi riguarderanno via Lubiana, via Brufa, via Paparelli e alcuni tratti di via Pleven e via Cipresso. L’area dei lavori si estende dal territorio comunale di Bastia Umbra verso la zona di Brufa. Il progetto coinvolge anche porzioni del Comune di Torgiano.
Le strade rurali interessate versano attualmente in condizioni di forte dissesto. La sistemazione garantirà maggiore accessibilità per imprese agricole e non agricole. Residenti, attività locali e l’intera comunità trarranno beneficio dalla riqualificazione.
Le opere in programma sulla rete viaria rurale
Il risanamento strade rurali prevede diverse tipologie di intervento. La pavimentazione verrà risanata e riqualificata con posa di conglomerato bituminoso. I tecnici procederanno alla stabilizzazione dei tratti più compromessi.
Sarà realizzata la segnaletica orizzontale per disciplinare la circolazione. Particolare attenzione verrà dedicata alla regimazione delle acque meteoriche. Il corretto deflusso delle piogge eviterà ristagni e danni futuri al manto stradale.
Un elemento di sicurezza rilevante riguarda via Lubiana. Sul ponte del fosso della Cagnoletta verrà installata una barriera parapetto in acciaio corten. Il materiale, resistente alla corrosione, garantisce durabilità nel tempo.
Regolamentazione temporanea del traffico in via Cipresso
Per consentire l’esecuzione dei cantieri, il Settore Polizia Locale ha emesso l’Ordinanza numero 53 del 10 giugno 2026. La circolazione in via Cipresso subirà modifiche temporanee nel tratto compreso tra l’intersezione con via Pleven e quella con via Brufa.
Le limitazioni resteranno in vigore fino all’11 luglio 2026. La fascia oraria interessata va dalle 7 alle 18. Il termine dei lavori potrebbe subire variazioni in base all’avanzamento effettivo del cantiere. Sul tratto interessato sarà istituito un senso unico alternato.
La regolazione avverrà tramite semaforo mobile o mediante movieri presenti sul posto. Il cantiere si svilupperà con modalità mobile, impegnando una sola corsia alla volta. Quando le squadre non saranno operative, la viabilità tornerà normale.
L’amministrazione comunale ha garantito l’accesso pedonale e veicolare alle abitazioni prospicienti l’area. Il transito dei mezzi di soccorso rimarrà sempre assicurato in ogni condizione. I cittadini e gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea di cantiere.
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