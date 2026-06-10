Risanamento strade rurali parte da Bastia con un milione di euro

Banche, ad aprile prestiti +2,8% su base annua ROMA (ITALPRESS) – Ad aprile i prestiti al settore privato, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell’ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), sono aumentati del 2,8 per cento sui dodici mesi (2,7 nel mese precedente). I prestiti alle famiglie sono aumentati del 2,6 per cento (2,7 nel mese precedente) mentre quelli alle […]

Mattarella “Marina presidio prezioso a garanzia dell’indipendenza del Paese” ROMA (ITALPRESS) – “Nel giorno dedicato alla Marina Militare, desidero rivolgere a tutte le donne e a tutti gli uomini che appartengono al personale militare e civile l’augurio più intenso, esteso ai loro familiari, unitamente all’apprezzamento per il servizio reso alla Repubblica, in Italia e all’estero.Un pensiero commosso va ai marinai caduti nell’adempimento del dovere, […]

Cina, esportazioni di auto a nuova energia più che raddoppiate a maggio PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A maggio, le esportazioni cinesi di autovetture a nuova energia sono aumentate del 112,6% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un totale di 424.000 unità, hanno mostrato oggi i dati diffusi da un’associazione di settore. Il mese scorso, le esportazioni sono cresciute del 4,4% rispetto ad aprile 2026 e hanno rappresentato il 54,1% […]

In arrivo 354 nuovi magistrati, Nordio firma il decreto di assegnazione delle sedi A breve 354 nuovi magistrati al lavoro negli uffici giudiziari, per assicurare una sempre più efficace risposta di giustizia ai cittadini

Cina, lanciati due nuovi satelliti nello spazio JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Zhuque-2E Y6, con a bordo due satelliti denominati Spacesail DTC 01 e China Mobile 02, decolla dalla zona pilota per l’innovazione spaziale commerciale di Dongfeng, nella Cina nord-occidentale, il 9 giugno 2026. Il razzo vettore è decollato alle 16:23, ora di Pechino. I satelliti sono entrati con successo […]

Accertamenti al San Raffaele per Sinner, Ghribi “Auguri per i prossimi impegni” MILANO (ITALPRESS) – Jannik Sinner è tornato per il secondo giorno consecutivo all’ospedale San Raffaele di Milano per una serie di accertamenti medici programmati. Il tennista altoatesino si è presentato nella struttura sanitaria milanese nella mattinata ed ha svolto ulteriori esami di controllo che si inseriscono nel percorso di approfondimento clinico seguito dal numero uno […]

Trump “Iran ha abbattuto elicottero Apache sullo Stretto di Hormuz, risponderemo” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un elicottero Apache americano è stato abbattuto dalle forze iraniane durante una missione di pattugliamento nello Stretto di Hormuz. Lo ha reso noto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul social Truth.“Mi è stato appena comunicato dal nostro grande esercito che la scorsa notte gli iraniani hanno abbattuto uno […]

Previndai rinnova la governance, Francesca Brunori presidente ROMA (ITALPRESS) – L’Assemblea di Previndai – il Fondo Pensione dei dirigenti industriali istituito da Confindustria e Federmanager – ha nominato i nuovi organi di amministrazione e controllo per il mandato 2026/2029.Il Consiglio di Amministrazione si è insediato il 9 giugno 2026 e ha eletto Francesca Brunori Presidente e Giuseppe Straniero Vicepresidente. Fanno inoltre parte […]

Spazio, Parmitano nell’equipaggio della missione Artemis III ROMA (ITALPRESS) – Luca Parmitano, originario di Paternò, in provincia di Catania, sarà tra i quattro astronauti che parteciperanno alla missione Artemis III della Nasa, per il ritorno sulla Luna. Lo hanno annunciato la Nasa e l’Esa. Parmitano avrà il ruolo di pilota e sarà l’unico unico europeo della missione. Gli altri componenti sono gli […]