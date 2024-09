Ritardi nella palestra della scuola media: le critiche all’amministrazione

Bastia Umbra – Nonostante le promesse di un “cambio di passo” da parte dell’attuale amministrazione, i lavori per la nuova palestra della scuola media di Bastia Umbra sembrano essere fermi. Dopo la conclusione degli esami di fine anno scolastico, i lavori erano stati avviati in accordo con la direzione scolastica per non penalizzare gli studenti. Tuttavia, dopo un iniziale movimento, i lavori sembrano essersi bloccati senza spiegazioni.

L’area dedicata alla costruzione della palestra si presenta ora con il terreno spianato e pronto ad ospitare le fondamenta, ma l’avanzamento della costruzione è pressoché nullo. Questo rallentamento ha suscitato diverse preoccupazioni, specialmente in un contesto in cui l’amministrazione attuale è stata duramente criticata dalla coalizione di centrosinistra per i ritardi dei lavori della palestra di XXV Aprile.

La nuova amministrazione della città, guidata da Paola Lungarotti e i membri del suo gruppo, si trova ora a fronteggiare critiche simili. La situazione si complica ulteriormente poiché, sebbene la campagna elettorale fosse stata caratterizzata da forti dichiarazioni e promesse di miglioramenti, l’attuale gestione non sembra essere in grado di concretizzare tali impegni.

Le critiche si concentrano principalmente sull’apparente incapacità dell’amministrazione di avanzare con i progetti, nonostante i proclami di un cambiamento sostanziale. Questo ritardo potrebbe avere conseguenze rilevanti, poiché la precedente amministrazione aveva investito 41 milioni di euro in progetti simili. Il rischio è che parte di questi fondi venga persa se non si vedrà un progresso concreto.

Il gruppo consiliare “Paola Lungarotti Sindaco” ha sollevato queste problematiche, mettendo in luce la discrepanza tra le dichiarazioni fatte in campagna elettorale e le azioni reali. I consiglieri Paola Lungarotti e Giulio Provvidenza hanno espresso preoccupazione per la gestione attuale, accusando l’amministrazione di non mantenere le promesse fatte ai cittadini.

Anche Stefano Santoni e Francesca Sforna del gruppo “Fratelli d’Italia” hanno manifestato la loro delusione rispetto alla situazione attuale, sottolineando come l’inefficienza nell’avanzamento dei lavori possa compromettere ulteriormente il progresso della città.

Il contesto è ora segnato dalla necessità di passare dalle parole ai fatti. Se l’amministrazione non riuscirà a risolvere questi problemi e a dimostrare una chiara volontà di avanzare con i progetti, il rischio è di assistere a una legislatura deludente. Gli investimenti già fatti potrebbero essere vanificati e la città potrebbe trovarsi a fare i conti con un ulteriore rallentamento delle opere pubbliche essenziali.

La situazione attuale richiede una risposta rapida e concreta per evitare che le criticità diventino una costante e compromettano ulteriormente il futuro della città.