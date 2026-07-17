Sottopasso Via Firenze, svolta decisiva per la mobilità urbana

Convenzione approvata, RFI realizzerà l’opera attesa da anni!!

🚧 Svolta per il sottopasso di Via Firenze a Bastia Umbra. Il Consiglio comunale approva la convenzione con Regione Umbria e RFI: sarà Rete Ferroviaria Italiana a progettare e realizzare l’opera, coprendo anche i maggiori costi. Prevista la soppressione del passaggio a livello e una viabilità più sicura e scorrevole.

Il Consiglio Comunale di Bastia Umbra ha compiuto un passaggio ritenuto determinante per la realizzazione del sottopasso ferroviario di Via Firenze, approvando lo schema di convenzione che regolerà i rapporti tra Comune di Bastia Umbra, Regione Umbria e Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Nella stessa seduta è stato inoltre approvato l’atto integrativo relativo alla convenzione urbanistica del PAIM “Franchi”, provvedimento necessario per aggiornare il percorso amministrativo e consentire l’effettiva attuazione dell’intervento.

L’approvazione rappresenta un momento fondamentale nell’iter amministrativo di un’infrastruttura attesa dalla comunità locale da molti anni e destinata a modificare in maniera significativa la viabilità cittadina, eliminando una delle principali criticità legate alla presenza del passaggio a livello di Via Firenze.

Un accordo tra istituzioni per avviare l’opera

La convenzione approvata definisce con precisione ruoli, responsabilità e modalità di collaborazione tra gli enti coinvolti. In base all’intesa, sarà Rete Ferroviaria Italiana ad assumere il ruolo di soggetto attuatore dell’intervento, occupandosi della progettazione e della successiva realizzazione dell’opera.

Il finanziamento sarà sostenuto attraverso un contributo condiviso tra le amministrazioni coinvolte. La Regione Umbria parteciperà con un milione di euro, mentre il Comune di Bastia Umbra contribuirà con 1,3 milioni di euro. L’accordo disciplina inoltre i tempi operativi e il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali, con l’obiettivo di garantire una gestione unitaria dell’intervento.

RFI coprirà i maggiori costi dell’intervento

Uno degli elementi più rilevanti della nuova convenzione riguarda la copertura economica dell’opera. Il progetto era stato inizialmente stimato in circa 2,97 milioni di euro, importo che nel tempo si è rivelato non più sufficiente per consentirne la completa realizzazione.

L’intesa approvata introduce una novità considerata decisiva: la differenza tra il costo originariamente previsto e quello effettivamente necessario sarà sostenuta integralmente da Rete Ferroviaria Italiana. Questa soluzione consente di superare uno degli ostacoli che negli anni aveva rallentato l’avanzamento dell’opera e rappresenta un elemento determinante per il proseguimento dell’intervento.

Il passaggio a livello sarà sostituito dal sottovia

L’infrastruttura prevede la costruzione di un sottovia carrabile e pedonale destinato a sostituire l’attuale passaggio a livello di Via Firenze.

L’obiettivo dell’intervento è eliminare uno dei principali punti di interferenza tra la circolazione ferroviaria e quella stradale, migliorando la gestione della mobilità urbana. La nuova configurazione consentirà di aumentare i livelli di sicurezza, limitare le attese degli automobilisti durante la chiusura delle barriere e rendere più scorrevole la circolazione sia dei veicoli sia dei treni.

L’opera punta inoltre a rendere più efficiente il collegamento tra le diverse aree della città, intervenendo su un nodo viario che da anni rappresenta uno dei punti più delicati della rete urbana.

Aggiornata anche la convenzione del PAIM “Franchi”

Contestualmente è stato approvato l’atto integrativo della convenzione urbanistica del PAIM “Franchi”, necessario per adeguare gli accordi sottoscritti negli anni precedenti al nuovo assetto operativo del progetto.

La modifica stabilisce che PRELIOS non realizzerà direttamente il sottopasso, ma continuerà a contribuire economicamente attraverso le risorse già previste nella convenzione urbanistica. Tali somme saranno destinate dal Comune al finanziamento dell’intervento che verrà eseguito da Rete Ferroviaria Italiana.

Questa soluzione aggiorna il quadro amministrativo e finanziario dell’opera, consentendo di superare le criticità emerse nel corso degli anni e di allineare tutti i soggetti coinvolti a un nuovo modello di attuazione.

Un’infrastruttura attesa dalla città

Con l’approvazione dei due provvedimenti il percorso amministrativo compie un ulteriore passo avanti verso la realizzazione del sottopasso ferroviario di Via Firenze.

L’intervento è considerato strategico per il futuro della mobilità di Bastia Umbra, poiché consentirà di sostituire il passaggio a livello con una soluzione che punta a migliorare sicurezza, fluidità del traffico e funzionalità della rete viaria.

La convenzione approvata definisce un quadro condiviso tra Comune, Regione Umbria e Rete Ferroviaria Italiana, individuando responsabilità, modalità di finanziamento e gestione dell’opera. Parallelamente, l’aggiornamento della convenzione urbanistica del PAIM “Franchi” adegua gli accordi esistenti al nuovo assetto operativo, rendendo possibile il proseguimento dell’iter verso la realizzazione di un’infrastruttura che la comunità attende da molti anni e che rappresenta uno degli interventi più significativi per lo sviluppo della viabilità cittadina.