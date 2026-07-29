Via Santa Lucia riapre, i lavori conclusi prima del previsto

Nuovo collettore fognario ultimato prima dei tempi previsti

🚧 Via Santa Lucia è riaperta al traffico dal 29 luglio. Umbra Acque ha concluso in anticipo i lavori per il nuovo collettore fognario. Il ripristino definitivo della carreggiata è previsto alla fine di agosto 2026, poi.!

Via Santa Lucia è tornata percorribile da mercoledì 29 luglio 2026, dopo la conclusione dell’intervento per la realizzazione del nuovo collettore fognario. I lavori, eseguiti da Umbra Acque S.p.A., sono terminati prima della data stabilita nel programma iniziale, consentendo di anticipare la riapertura della strada e di ridurre la durata delle limitazioni alla circolazione.

Il cronoprogramma prevedeva infatti la conclusione del cantiere per venerdì 31 luglio. Le attività sono state invece ultimate con alcuni giorni di anticipo, rendendo possibile il ripristino del traffico lungo Via Santa Lucia già nella giornata del 29 luglio.

Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione comunale, il risultato è stato raggiunto grazie alla collaborazione tra il Comune e Umbra Acque S.p.A., impegnati nel coordinamento delle operazioni necessarie alla realizzazione della nuova infrastruttura fognaria.

La strada torna percorribile prima della data prevista

La conclusione anticipata dell’intervento ha permesso di ridurre i tempi di permanenza del cantiere lungo Via Santa Lucia. Un aspetto rilevante soprattutto per i cittadini e per le attività interessate dalle conseguenze operative dei lavori e dalle modifiche temporanee alla viabilità.

La riapertura al traffico rappresenta quindi la conclusione della fase principale dell’intervento, quella direttamente collegata alla costruzione del nuovo collettore fognario. Le operazioni sono state portate avanti da Umbra Acque S.p.A. attraverso l’impresa incaricata dell’esecuzione.

Il ritorno alla normale circolazione è avvenuto due giorni prima della scadenza indicata nel cronoprogramma, anche se alcune attività connesse alla sistemazione definitiva della sede stradale saranno effettuate successivamente.

Il ringraziamento dell’Amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale ha espresso il proprio ringraziamento sia a Umbra Acque S.p.A. sia all’impresa esecutrice per l’impegno dimostrato durante lo svolgimento dell’intervento.

La gestione del cantiere ha consentito di completare la realizzazione del collettore prima del termine inizialmente programmato. L’anticipo ha avuto come conseguenza diretta una riduzione dei disagi legati alla presenza dei lavori, permettendo di restituire Via Santa Lucia alla circolazione senza attendere il 31 luglio.

La collaborazione tra i soggetti coinvolti ha riguardato quindi l’organizzazione delle attività necessarie per completare l’opera nei tempi più contenuti possibili, mantenendo come riferimento il programma stabilito all’avvio dell’intervento.

Il ripristino definitivo previsto alla fine di agosto

La riapertura della strada non coincide, tuttavia, con l’ultima operazione prevista sull’area interessata dal cantiere. Il ripristino definitivo della carreggiata sarà eseguito alla fine del mese di agosto, dopo il periodo necessario per l’assestamento dell’opera appena realizzata.

La scelta di attendere prima della sistemazione conclusiva della pavimentazione è legata alla necessità di consentire il corretto assestamento dell’intervento. Solo successivamente sarà effettuata la finitura definitiva della sede stradale.

L’obiettivo indicato è quello di ottenere una pavimentazione stabile e duratura, evitando di procedere immediatamente con il ripristino finale prima che le parti interessate dai lavori abbiano completato il necessario processo di assestamento.

Conclusa la fase principale del nuovo collettore

Con la riapertura del 29 luglio termina dunque la fase che aveva comportato le principali ripercussioni sulla viabilità di Via Santa Lucia. Il nuovo collettore fognario è stato realizzato e la strada è nuovamente disponibile per la circolazione.

Resta programmato l’intervento sulla carreggiata previsto alla fine di agosto. Fino ad allora, il periodo di attesa consentirà all’opera di stabilizzarsi prima della realizzazione della pavimentazione definitiva.

La conclusione anticipata rispetto alla scadenza del 31 luglio ha permesso di accorciare la durata complessiva del cantiere nella sua fase principale. Il completamento definitivo della sistemazione stradale avverrà invece secondo la tempistica prevista per garantire l’assestamento necessario e una successiva pavimentazione destinata a mantenere nel tempo le proprie caratteristiche.