Viabilità a Bastia Umbra al via i cantieri per i sensi unici

Modifiche alla circolazione delle auto attive a Bastia Umbra
Avviati gli interventi per la nuova segnaletica stradale
Le operazioni di adeguamento della segnaletica stradale hanno preso il via questa mattina nel territorio comunale. L’intervento riguarda nello specifico la tracciatura della segnaletica orizzontale e il posizionamento dei cartelli verticali. I flussi di traffico subiranno una modifica sostanziale per l’introduzione del senso unico di marcia. La mappa dei cambiamenti coinvolge direttamente via della Repubblica, nel segmento stradale compreso tra gli incroci con via Tescio e via Todi. Parallelamente, il medesimo provvedimento interesserà via Sicilia, a partire dal numero civico 20 fino al ricongiungimento con via Firenze. La decisione era stata precedentemente deliberata dalla Giunta Comunale con l’atto numero 155 dello scorso 21 maggio 2026. La transizione verso la nuova configurazione diventerà effettiva soltanto al termine dell’allestimento completo di tutti i cartelli e delle linee sull’asfalto.
Le motivazioni tecniche della riforma viaria
Il progetto era già stato illustrato alla cittadinanza nel corso di un’assemblea pubblica svoltasi l’11 maggio 2026 presso i locali del Centro Sociale di Borgo Primo Maggio. Questa riconfigurazione risponde a precise necessità di sicurezza stradale evidenziate dai tecnici comunali. Attualmente, la circolazione a doppio senso in via della Repubblica crea forti criticità a causa della carreggiata ristretta. La mancanza di marciapiedi protetti aggrava la situazione per i pedoni e per chi si sposta in bicicletta, rendendo gli incroci tra i veicoli particolarmente complessi. Con il senso unico l’Amministrazione punta a recuperare lo spazio necessario per l’allargamento delle banchine laterali. Questo spazio aggiuntivo servirà a tutelare le utenze deboli della strada, riducendo drasticamente il rischio di incidenti e l’uso della via come semplice scorciatoia di attraversamento verso via Firenze.
Direzioni di marcia e integrazione nel piano del traffico
La direzione stabilita per i veicoli in via della Repubblica si svilupperà unicamente da via Firenze verso via Todi. Secondo le analisi viabilistiche, questo orientamento ridurrà le manovre di svolta a sinistra, alleggerendo i punti di conflitto nell’intersezione principale. Di conseguenza, per equilibrare la ridistribuzione del traffico nel quartiere, anche via Sicilia adotterà lo stesso senso unico di marcia nel tratto finale verso via Firenze. Questo riassetto complessivo non è un intervento isolato, bensì si inserisce nelle linee guida del nuovo Piano Generale del Traffico Urbano in fase di elaborazione. L’obiettivo a lungo termine delle autorità locali prevede una serie di modifiche graduali per rendere gli spostamenti interni ai quartieri più ordinati e sostenibili.
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