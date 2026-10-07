Io Non Rischio a Bastia una giornata dedicata alle alluvioni

Il 18 ottobre, volontari in piazza sul rischio idrogeologico

📌 FLASH NEWS – Il 18 ottobre torna Io Non Rischio a Bastia Umbra. Dalle 9 alle 18, in Largo Pino Lancetti, i volontari della Protezione Civile illustreranno le buone pratiche contro alluvioni e inondazioni, con attività anche per i bambini.

Bastia Umbra aderisce alla giornata nazionale “Io Non Rischio”, dedicata alla conoscenza dei pericoli naturali e alla diffusione delle buone pratiche di protezione civile. L’appuntamento è fissato per domenica 18 ottobre 2026, dalle 9 alle 18, in Largo Pino Lancetti, accanto alla Chiesa di San Rocco, nel centro storico.

A incontrare i cittadini saranno le volontarie e i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Bastia Umbra. Il gazebo ospiterà un percorso informativo sul rischio idrogeologico che interessa il territorio, con particolare attenzione ad alluvioni e inondazioni. L’obiettivo è far conoscere il contributo che ogni persona può offrire alla riduzione dei rischi e alla sicurezza di chi le sta vicino.

Informazione e attività nel centro storico

L’iniziativa rientra nella Settimana Nazionale della Protezione Civile. Il programma affiancherà al punto informativo interviste, dirette sui social, giochi, sorprese e altre attività legate al tema della giornata.

La presenza dei volontari offrirà ai partecipanti un’occasione di confronto sulle buone pratiche proposte dalla campagna. Le diverse modalità di coinvolgimento consentiranno di affrontare l’argomento attraverso l’informazione e momenti di partecipazione, mantenendo al centro le caratteristiche del territorio di Bastia Umbra.

La memoria degli eventi e lo spazio per i bambini

Tra le proposte del gazebo ci sarà la “Linea del Tempo”, una raccolta dei principali eventi storici che hanno colpito il territorio. Il percorso permetterà ai visitatori di ripercorrere questi episodi e di conoscere la memoria locale dei fenomeni al centro dell’iniziativa.

Una parte delle attività sarà rivolta ai più piccoli, con giochi e gadget. Anche i bambini potranno quindi prendere parte alla giornata attraverso le proposte predisposte dai volontari, all’interno di un appuntamento rivolto all’intera comunità.

Una campagna nazionale sulla prevenzione

“Io Non Rischio” è una campagna di comunicazione pubblica promossa dal Dipartimento della Protezione Civile, con la collaborazione di organismi pubblici e privati. Alla base dell’iniziativa c’è il lavoro comune di scienza, volontariato e istituzioni.

La giornata coinvolge volontarie e volontari in migliaia di piazze italiane, dalle grandi città alle isole minori. La campagna utilizza messaggi chiari e riconoscibili per rendere accessibili le buone pratiche e incoraggiare comportamenti consapevoli durante tutto l’anno.

Gli aggiornamenti sull’appuntamento locale e il programma dettagliato saranno disponibili sulle pagine Facebook e Instagram “Io Non Rischio – Bastia Umbra”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Protezione Civile di Bastia Umbra tramite WhatsApp al numero 3280411077.