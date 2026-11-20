Da dicembre a gennaio Bastia Umbra si veste di festa

📌 FLASH NEWS – Bastia Umbra presenta Il Villaggio delle Storie: dal 5 dicembre al 6 gennaio mercatini, spettacoli, installazioni, pista sul ghiaccio, concerti e attività per famiglie. Coinvolti rioni, scuole, associazioni e commercianti



Bastia Umbra, 20 11 2026 – Il centro di Bastia Umbra si prepara a trasformarsi in un articolato percorso dedicato alle festività con il progetto “Il Villaggio delle Storie”, programma che accompagnerà cittadini e visitatori dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 attraverso eventi, attrazioni, iniziative culturali e momenti di aggregazione distribuiti nell’area urbana.

L’iniziativa, come riporta il comunicato di Irene Marra – Comune di Bastia Umbra – è stata presentata nella Sala del Consiglio comunale e rappresenta il principale contenitore degli appuntamenti natalizi della città. L’organizzazione coinvolge l’Amministrazione comunale, Confcommercio, Accademia Creativa e numerose realtà del territorio. Alla base del progetto c’è la volontà di valorizzare il patrimonio creativo cittadino e rafforzare il legame tra tradizione, cultura e partecipazione collettiva.

Il Villaggio delle Storie nasce con l’obiettivo di raccontare Bastia Umbra attraverso le sue espressioni culturali più riconoscibili. Tra queste occupa un ruolo centrale il Palio de San Michele, manifestazione che negli anni ha contribuito a sviluppare competenze artistiche e scenografiche all’interno dei rioni. Proprio le opere e le installazioni realizzate per il Palio tornano protagoniste durante il periodo natalizio. Le strutture sceniche create per la manifestazione vengono infatti reinterpretate e inserite in un nuovo contesto, diventando parte integrante degli allestimenti che caratterizzeranno il percorso del villaggio. L’idea è quella di trasformare la città in una grande narrazione a cielo aperto, nella quale ogni installazione contribuisce a costruire un racconto condiviso fatto di memoria, fantasia e tradizioni. L’area interessata dal progetto si estende da Piazza Cavour fino all’arco di Porta Firenze. Lungo questo asse si svilupperanno i principali punti di interesse del villaggio, pensati per accogliere famiglie, giovani e visitatori provenienti anche da altre località. Al centro della scenografia urbana sarà collocato il grande albero luminoso, elemento simbolico attorno al quale si concentreranno alcune delle principali attrazioni. Nelle vicinanze troveranno spazio il trenino natalizio, la pista di pattinaggio, le aree dedicate alle famiglie e numerose attività di animazione. L’obiettivo dichiarato è quello di creare un ambiente immersivo capace di accompagnare il pubblico per oltre un mese con iniziative diversificate e distribuite lungo l’intero periodo delle festività.

Uno degli elementi caratterizzanti della manifestazione sarà la presenza di dodici aree tematiche. Ogni spazio proporrà contenuti differenti e permetterà ai visitatori di vivere esperienze legate all’immaginazione, alla creatività e al Natale. Particolare attenzione sarà riservata alle grandi installazioni scenografiche. Tra queste figurano opere ispirate a personaggi e ambientazioni di forte impatto visivo, pensate per arricchire il percorso cittadino e offrire punti di interesse lungo l’intero tragitto. Le scenografie costituiranno uno degli aspetti più riconoscibili dell’evento, mettendo in evidenza il lavoro artistico dei rioni e la loro capacità di reinterpretare gli spazi urbani durante il periodo natalizio.

Tra le attrazioni più attese trova posto la Casa di Santa Claus, allestita all’interno del teatrino di Piazza Mazzini. Lo spazio verrà trasformato in un ambiente dedicato alla figura di Babbo Natale e alla tradizione legata a San Nicola. L’allestimento comprenderà aree dedicate ai bambini, momenti di incontro e attività pensate per coinvolgere le famiglie. L’obiettivo è offrire un’esperienza capace di coniugare intrattenimento e contenuti legati alla storia della festività. Accanto alla Casa di Santa Claus sono previsti numerosi laboratori creativi. I più piccoli potranno partecipare ad attività ispirate al mondo degli origami, delle costruzioni, delle bolle di sapone e delle tradizionali letterine natalizie.

Il calendario prevede dieci grandi spettacoli distribuiti nell’arco della manifestazione. Le proposte spaziano dalle esibizioni artistiche alle performance itineranti, con l’obiettivo di animare le piazze e creare occasioni di partecipazione. Sono annunciati appuntamenti dedicati alla danza aerea, spettacoli con il fuoco, numeri sui trampoli, esibizioni con bolle giganti, performance di corda molle e momenti di improvvisazione teatrale. Tra gli eventi di maggiore richiamo figura quello dell’8 dicembre, quando uno spettacolo di sand art sarà accompagnato dalla musica dal vivo e dalla presentazione dei quattro Alberi Artistici realizzati dai rioni cittadini. Il programma si concluderà invece il 6 gennaio con la Choco Parade, iniziativa collegata alle celebrazioni della Befana.

Una parte rilevante del Villaggio delle Storie sarà dedicata ai tradizionali mercatini natalizi. Le casette in legno ospiteranno prodotti artigianali, idee regalo e proposte legate al periodo delle feste. Al progetto prenderanno parte anche la Pro Loco, le scuole e diverse realtà associative del territorio, che contribuiranno con manufatti, iniziative e attività rivolte alla comunità. Accanto all’offerta commerciale sarà presente una sezione gastronomica. Le strutture dedicate al food proporranno specialità tipiche e prodotti tradizionali, ampliando ulteriormente le occasioni di visita e permanenza all’interno del villaggio. Per il pubblico familiare sono inoltre previste giostre, gonfiabili, giochi, un mini Luna Park e il trenino che accompagnerà i visitatori nei pressi dell’albero luminoso.

Tra le novità di maggiore impatto figura la pista di pattinaggio sul ghiaccio, realizzata nel centro cittadino con dimensioni di venti metri per dieci. La struttura consentirà a bambini, ragazzi e adulti di vivere una delle esperienze più caratteristiche del periodo natalizio senza allontanarsi dal cuore della città. La presenza della pista contribuisce ad ampliare l’offerta di intrattenimento e rappresenta uno degli elementi destinati a caratterizzare l’intera manifestazione.

Il progetto non si limita all’aspetto ricreativo. Una parte significativa del programma è infatti dedicata alla valorizzazione culturale e storica del territorio. Presso Santa Croce verrà allestita una mostra finalizzata a raccontare il Palio de San Michele e il percorso creativo che ha portato alla realizzazione delle scenografie esposte nel villaggio. L’esposizione consentirà ai visitatori di approfondire il significato di una delle tradizioni più importanti della città e di comprendere il legame tra la manifestazione storica e gli allestimenti proposti durante il Natale.

Tra gli appuntamenti più attesi figura il Presepe Vivente organizzato dall’Associazione Borgo Antico. L’evento si svolgerà il 20 dicembre a partire dalle 16.30 e proporrà un percorso rinnovato attraverso figuranti, botteghe e scenografie ispirate alle ambientazioni tradizionali della Natività. L’iniziativa rappresenta uno dei momenti più radicati nel programma delle festività cittadine e continua a richiamare ogni anno l’interesse di famiglie e visitatori.

La programmazione comprende inoltre numerosi appuntamenti musicali che accompagneranno l’intero periodo delle celebrazioni. Sono previsti i concerti di Natale e di Capodanno della Banda Musicale di Costano, le esibizioni dei cori scolastici, i saggi della scuola di musica locale e gli appuntamenti del Coro Città di Bastia. La musica costituirà un filo conduttore dell’intera manifestazione, contribuendo ad animare gli spazi pubblici e a creare occasioni di incontro diffuse sul territorio.

Il calendario dedica spazio anche alle tradizioni popolari. Il 6 dicembre è in programma la Processione di San Nicola, con partenza da Bastiola e arrivo alla Casa di Santa Claus. L’iniziativa coinvolgerà bambini e famiglie in un percorso simbolico dedicato alle origini della figura che ha ispirato il moderno Babbo Natale.

L’appuntamento si collega idealmente alla tradizione del Focaraccio del 7 dicembre, promossa dall’associazione “Sei de la Bastiola… SI!”, consolidando il rapporto tra celebrazioni religiose, memoria popolare e partecipazione cittadina.

Accanto agli eventi principali troveranno spazio letture dedicate al Natale, attività in biblioteca, appuntamenti nei rioni e nelle frazioni, iniziative promosse dagli operatori economici e percorsi escursionistici collegati ai cammini di Chiara e Francesco. Il programma punta a coinvolgere l’intera comunità e a distribuire le iniziative in varie aree del territorio, favorendo la partecipazione delle associazioni e delle realtà locali.

Per oltre un mese il centro cittadino diventerà il palcoscenico di un racconto collettivo costruito grazie al contributo di istituzioni, rioni, scuole, associazioni, commercianti e volontari, con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività della città durante le festività natalizie e offrire un calendario capace di coinvolgere pubblici di tutte le età.