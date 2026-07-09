Campanile a Ospedalicchio ceduto alla Parrocchia dopo 70 anni

Consiglio comunale definisce una storica vicenda patrimoniale

Il Consiglio comunale di Bastia Umbra ha approvato la delibera che consente di definire una vicenda amministrativa e patrimoniale rimasta irrisolta per oltre settant’anni. La decisione riguarda il campanile della Chiesa di San Cristoforo Martire di Ospedalicchio, costruito nel 1955 su un’area formalmente appartenente al demanio comunale e da allora sempre utilizzato e mantenuto dalla Parrocchia.

L’approvazione è arrivata durante la seduta dell’8 luglio 2026 e rappresenta la conclusione di un percorso finalizzato a regolarizzare definitivamente la posizione giuridica del bene, attraverso la declassificazione e la sdemanializzazione della porzione di Piazza Bruno Buozzi sulla quale sorge il campanile, seguite dalla cessione gratuita dell’area alla Parrocchia.

Una vicenda rimasta aperta dagli anni Cinquanta

La storia del campanile affonda le proprie radici nel secondo dopoguerra. L’opera venne infatti realizzata nel 1955 dalla Parrocchia di San Cristoforo Martire su una superficie che, dal punto di vista formale, risultava appartenere al patrimonio demaniale del Comune.

Nonostante questo assetto amministrativo, il campanile è sempre stato considerato parte integrante della chiesa e della vita religiosa della frazione di Ospedalicchio. Per oltre sette decenni la Parrocchia ha provveduto in autonomia alla custodia dell’immobile e ha sostenuto integralmente gli interventi necessari alla sua conservazione, sia per quanto riguarda la manutenzione ordinaria sia per quella straordinaria.

Con il provvedimento approvato dal Consiglio comunale viene quindi sanata una situazione rimasta sospesa per decenni, attribuendo piena certezza giuridica a un bene che, nella pratica, era già gestito esclusivamente dalla comunità parrocchiale.

Gli accertamenti svolti dagli uffici comunali

Prima dell’approvazione della delibera è stata completata un’istruttoria tecnica e amministrativa che ha verificato le caratteristiche dell’area interessata.

Gli uffici comunali hanno accertato che la porzione di Piazza Bruno Buozzi interessata dal provvedimento misura circa 12,6 metri quadrati e che da molti anni non svolge più alcuna funzione legata al pubblico transito o alla viabilità cittadina.

Dalle verifiche è inoltre emerso che il mantenimento dell’area all’interno del demanio comunale non risponde più a esigenze di interesse pubblico. Contestualmente è stato riconosciuto il valore storico, religioso e identitario assunto dal campanile all’interno della comunità di Ospedalicchio.

Questi elementi hanno costituito il presupposto per procedere con la declassificazione del bene e con la successiva cessione gratuita alla Parrocchia.

Cessione gratuita con precise garanzie

Il trasferimento della proprietà sarà accompagnato da specifiche tutele previste nell’atto notarile.

La delibera autorizza infatti la cessione gratuita dell’area e del campanile alla Parrocchia San Cristoforo Martire, subordinando il passaggio di proprietà all’inserimento di un vincolo reale di destinazione perpetua.

Tale clausola obbligherà la Parrocchia e gli eventuali futuri aventi causa a mantenere il bene esclusivamente destinato all’esercizio pubblico del culto cattolico, senza possibilità di modificarne la destinazione d’uso.

Rimarranno inoltre in capo alla Parrocchia tutte le responsabilità relative alla conservazione del campanile, comprese le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nessun costo per il Comune

L’operazione non produrrà alcun onere economico per il Comune di Bastia Umbra.

Le spese tecniche, catastali e notarili necessarie per perfezionare il trasferimento saranno infatti sostenute integralmente dalla Parrocchia.

Prima della stipula definitiva del rogito dovrà inoltre essere completata la procedura di Verifica dell’Interesse Culturale presso la Soprintendenza, passaggio previsto per garantire un’ulteriore tutela del valore storico del campanile.

Concluso il percorso di regolarizzazione

Con il voto favorevole del Consiglio comunale si conclude un iter amministrativo destinato a risolvere una situazione rimasta aperta per oltre settant’anni.

Il provvedimento consente di attribuire una definitiva certezza patrimoniale e giuridica a un bene che rappresenta un punto di riferimento per la comunità di Ospedalicchio, preservandone il valore storico, religioso e identitario.

L’atto approvato dall’assemblea comunale disciplina in modo stabile il futuro del campanile, definendo la proprietà, le responsabilità per la sua conservazione e le garanzie sulla destinazione d’uso, con l’obiettivo di assicurarne la tutela e la fruizione anche per le generazioni future.