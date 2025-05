Abbattuti i pini… e la credibilità dell’assessore Ansideri

La vicenda è semplice: oggi si procede all’abbattimento degli alberi in via Roma, sulla base di una perizia tecnica che ne certifica l’instabilità e la pericolosità. Nessuno mette in discussione la necessità di intervenire per la sicurezza pubblica, ma quello che non possiamo più tollerare è la presa in giro subita dai cittadini da parte di chi oggi siede in giunta.

L’assessore Paolo Ansideri in campagna elettorale si è fatto promotore del comitato “Salviamo i pini”, dipingendo una realtà completamente distorta. Per mesi ha sostenuto che gli alberi potevano essere salvati, che esistevano alternative all’abbattimento, che era solo una questione di volontà e che chi proponeva di tagliarli era insensibile all’ambiente e al territorio.