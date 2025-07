Alessandro Barbanera riconfermato segretario PD a Bastia Umbra

Pasquali e Baldini eletti alla guida del PD umbro

Alessandro Barbanera riconfermato – La fase congressuale del Partito Democratico dell’Umbria si è conclusa oggi con l’elezione di Sandro Pasquali alla Segreteria Regionale e di Lodovico Baldini alla Segreteria Provinciale di Perugia. Il processo di riorganizzazione interna ha coinvolto i circoli territoriali e gli iscritti di tutta la regione, segnando un momento rilevante per la vita politica del partito. A prevalere a tutti i livelli è stata la mozione “Passione Democratica”, portatrice di una linea politica fondata su apertura, rinnovamento e partecipazione diffusa.

Il risultato finale conferma l’orientamento maggioritario dei delegati e dei votanti verso una proposta che ha saputo raccogliere consensi trasversali e interpretare le esigenze di rilancio dell’organizzazione. La nuova guida regionale, incarnata dalla figura di Pasquali, sarà chiamata ora a dare concretezza a un programma di rilancio che mira a rafforzare il ruolo del PD nei territori, nel dialogo con il civismo e nell’elaborazione di una proposta progressista solida.

Sul piano provinciale, la designazione di Lodovico Baldini come segretario di Perugia conferma la volontà del partito di consolidare la propria presenza anche nelle realtà locali più strategiche. La sua elezione, sostenuta anch’essa dalla mozione vincente, è stata accolta come il segno di una fiducia rinnovata verso un gruppo dirigente che punta a rimettere al centro il confronto con i cittadini e le realtà associative.

In parallelo alla definizione dei nuovi equilibri regionali e provinciali, anche a Bastia Umbra si è svolta regolarmente la tornata congressuale presso la sede del circolo cittadino. Sabato 28 giugno gli iscritti hanno partecipato alle operazioni di voto, confermando con ampio consenso Alessandro Barbanera come segretario del circolo PD.

Alessandro Barbanera riconfermato

La riconferma di Barbanera rappresenta la prosecuzione di un percorso politico già avviato, segnato da una gestione salda e orientata al rinnovamento organizzativo. Durante il suo mandato, il circolo di Bastia ha mostrato una capacità crescente di aggregazione e presenza nel tessuto cittadino, culminata nel recente successo alle elezioni amministrative.

La continuità della leadership di Barbanera si accompagna all’intenzione di rafforzare ulteriormente il radicamento del partito nel contesto locale. Il gruppo dirigente confermato intende valorizzare il lavoro collettivo, mantenendo un dialogo costante con la comunità e contribuendo attivamente al dibattito politico sul territorio.

La chiusura della fase congressuale in Umbria apre dunque una nuova stagione per il Partito Democratico regionale. L’esito delle votazioni nei circoli e l’affermazione della mozione “Passione Democratica” delineano un assetto politico orientato alla coesione interna e alla proiezione esterna, in vista delle prossime sfide elettorali.

Nel nuovo quadro che si delinea, la centralità della base e il protagonismo dei territori appaiono elementi imprescindibili per la costruzione di una linea politica efficace. Il coinvolgimento attivo degli iscritti, riscontrato in tutte le fasi congressuali, ha confermato l’esistenza di un tessuto militante ancora fortemente motivato e pronto a contribuire a una proposta riformista concreta.

L’impegno che attende ora i nuovi segretari è quello di dare continuità ai processi di rinnovamento avviati e di rafforzare la connessione con i cittadini, in un contesto politico in continua evoluzione. La gestione del partito a livello locale, provinciale e regionale sarà determinante per la capacità del PD umbro di proporsi come forza politica di riferimento nei prossimi appuntamenti elettorali e nelle dinamiche istituzionali del territorio.