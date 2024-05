Alluvione e la continua campagna elettorale

A meno di due settimane dal voto viene comunicato che la Regione sblocca la situazione del Tescio. Il Candidato Sindaco di Alternativa Popolare Matteo Santoni, si rivolge ai bastioli. “Da cittadino penso che sia una grande presa in giro e mancanza di rispetto della nostra intelligenza, che molto probabilmente ritengono limitata, ma non spetta certo a loro giudicare. E’ passato più di un anno e proprio a pochi giorni dal voto, si annuncia lo sblocco dei fondi per quei lavori che erano stati decisi da tempo e mai terminati. I cittadini bastioli colpiti dall’evento calamitoso dell’alluvione del 2023 attendono ancora i ristori. L’alluvione a Bastia diventa quindi strumento elettorale e si fa leva su questa sensibilità per guadagnare consensi. Riteniamo che se si vuole essere vicini ai cittadini, lo si deve fare ogni giorno del proprio mandato elettorale. Davvero vogliamo continuare a credere alla favoletta che tutto diventerà oro e lucente nei prossimi anni? Deve rimanerci solo la speranza di credere in una Bastia futura? Cittadini vi invito a non farvi prendere in giro. Tutte le opere che sono sognate nei video del Sindaco sono tutte da terminare e alcune addirittura da avviare”.

E poi ancora: “Questi 5 anni sono trascorsi nell’immobilismo e perseguendo obiettivi che certo non erano prioritari per la città e per i suoi cittadini. Ma davvero bisognava attendere un mese prima delle elezioni per dare un impulso così forte ad una Bastia morente e degradata da 5 anni? Per fortuna credo fermamente che i miei concittadini non si faranno prendere in giro. Sono consapevoli della situazione in cui versa Bastia, le sue strade, gli impianti sportivi e non ultimo il percorso verde. Vi prego di andare a votare e pensare a quel poco o nulla che è stato fatto da questa amministrazione in questo quinquennio e solo allora mettere la croce al posto giusto. Alternativa Popolare è l’unica alternativa per Bastia”.