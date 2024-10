Alternativa Popolare: appello all’unità del Centrodestra a Bastia

Alternativa – A distanza di quattro mesi dalle elezioni amministrative, Alternativa Popolare lancia un appello per ricompattare il Centrodestra di Bastia Umbra. La coalizione è uscita sconfitta dalle ultime elezioni, perse a favore del Centrosinistra, in un risultato che Alternativa Popolare ritiene sia frutto della divisione interna del Centrodestra, unica nel panorama politico nazionale.

Alternativa Popolare sottolinea la necessità di un’unità ritrovata tra tutte le liste e i partiti di destra per poter riproporre una coalizione coesa. La formazione politica esorta a superare personalismi e vecchie tensioni, ritenuti la causa principale delle recenti sconfitte, e ad avviare una riflessione profonda sui passi compiuti e sugli errori che avrebbero avvantaggiato il Centrosinistra a livello locale. Il cosiddetto “campo largo sinistro” è riuscito, secondo Alternativa Popolare, a sfruttare al meglio le divisioni della destra e a prevalere con un programma capace di cogliere le mancanze di una coalizione opposta divisa.

Dopo un iniziale atteggiamento di equidistanza dagli altri schieramenti, Alternativa Popolare ha avviato un percorso di riflessione interna che ha portato il gruppo a riconoscere una convergenza di valori con i partiti di Centrodestra. Questo processo ha poi condotto a un accordo nazionale che ha sancito l’alleanza con le forze del Centrodestra, ponendosi come alleato affidabile e propositivo per un fronte politico comune.

In questa prospettiva, Alternativa Popolare rivolge ora un appello a tutti i rappresentanti del Centrodestra bastiolo, sia tra i Consiglieri comunali che tra i rappresentanti territoriali dei partiti, proponendo l’apertura di un tavolo condiviso per appianare ogni dissidio e presentarsi compatti alle prossime sfide. Tale alleanza è ritenuta strategica anche in vista del sostegno alla candidatura di Donatella Tesei alle prossime elezioni regionali, su cui si evidenzia una forte convergenza tra le varie anime del Centrodestra.

L’incontro per discutere questi temi e per rafforzare il dialogo con la cittadinanza è fissato per giovedì 31 ottobre alle ore 13:00 presso il Bar Frigus in via Los Angeles a Santa Maria degli Angeli (Assisi).