Arabo e albanese a Bastia Umbra, protesta sui corsi HABIT-AT

Fratelli d’Italia contesta la Giunta sulle priorità di spesa

📌 FLASH NEWS – A Bastia Umbra monta la protesta online sui corsi di arabo e albanese di HABIT-AT. Fratelli d’Italia attacca la Giunta sulla spesa. Nei commenti c’è chi chiede altre lingue e chi difende il progetto come occasione di dialogo.

C’è chi chiede corsi di inglese, chi reclama interventi per il palazzetto dello sport e chi propone, per provocazione, lezioni di dialetto bastiolo. Tra la sera del 12 novembre e la mattina del 13 novembre 2026, i corsi gratuiti di arabo e albanese del progetto HABIT-AT Bastia hanno raccolto numerosi commenti critici sui social. A Bastia Umbra la contestazione investe la scelta delle due lingue e l’uso delle risorse pubbliche. Sul piano politico, Fratelli d’Italia contesta le spiegazioni dell’assessore alla Cultura Paolo Ansideri e chiede alla Giunta di chiarire come è stata presa la decisione.

La protesta sui social investe lingue e spesa

Rossano Ermenegildi chiede perché il Comune non abbia proposto lezioni di inglese, tedesco o francese. Giancarlo Pompei solleva una questione legata alla formazione e propone di privilegiare le lingue che ritiene più utili per gli studi e la preparazione professionale. Barbara Canestri domanda perché l’offerta non includa cinese e romeno, richiamando la presenza delle rispettive comunità sul territorio. Lucio Quacquarini chiede invece di dare precedenza all’italiano e di affidare ai genitori l’insegnamento delle lingue d’origine.

La discussione tocca anche gli impianti sportivi. Matteo Brunelli chiede di concentrare le risorse sulle strutture a disposizione dei giovani, a partire dal palazzetto e dallo stadio di calcio. Stefano Desmosetta riprende con ironia il tema della trasmissione della lingua tra generazioni e immagina un corso gratuito di dialetto bastiolo, con uno spazio dedicato in biblioteca e serate di lettura accompagnate da musica tradizionale.

Fratelli d’Italia chiede conto delle scelte alla Giunta

Il coordinamento comunale contesta il modo in cui l’amministrazione ha definito il progetto e sostiene che famiglie, cittadini e personale scolastico avrebbero dovuto essere coinvolti prima della decisione. Il partito mette in discussione anche l’acquisto di volumi in arabo e albanese per la biblioteca comunale.

Al centro del confronto c’è il finanziamento regionale. Paolo Ansideri ha richiamato la legge regionale 18 del 1990 per spiegare le finalità del progetto e l’impiego delle risorse. Il coordinamento contesta la destinazione dei fondi e indica tra le priorità per Bastia Umbra la manutenzione delle strade, la sicurezza, il decoro urbano e gli interventi sociali. Nel comunicato del partito non figurano gli importi destinati ai corsi né i dati sulle iscrizioni.

Cozzolino difende i corsi

Tra le voci favorevoli, Donato Cozzolino richiama la presenza da anni delle comunità che parlano arabo e albanese e la condivisione di scuole, luoghi di lavoro e spazi della vita quotidiana. A suo giudizio, conoscere le lingue e le culture delle famiglie che vivono sul territorio può favorire il dialogo e migliorare la convivenza.