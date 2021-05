Assisi, candidato a sindaco Cosimetti incontra amministrazione di Bastia

“Un piacevole incontro insieme al sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti, e alcuni dei suoi assessori – Valeria Morettini, Daniela Brunelli, e Filiberto Franchi -, al presidente dell’assemblea legislativa dell’Umbria, Marco Squarta, e al consigliere provinciale Jacopo Barbarito per discutere temi di interesse comune ai nostri territori e sviluppare quella vicinanza e sinergia istituzionale necessaria per la crescita di tutto il nostro comprensorio. Avere il supporto anche dell’amministrazione bastiola, a noi vicina, è per me motivo di orgoglio e ulteriore stimolo per questa importante sfida elettorale!” Lo dichiara il candidato a sindaco del comune di Assisi, Marco Cosimetti.