Bandiere logorate nelle scuole, polemica sul decoro pubblico

Futuro Nazionale chiede interventi urgenti al Comune subito
Protesta sulle bandiere esposte negli edifici scolastici
Si concentra sullo stato delle bandiere presenti negli istituti scolastici di Bastia Umbra la presa di posizione del Comitato cittadino di Futuro Nazionale, che ha diffuso una nota nella quale denuncia le condizioni di alcuni vessilli istituzionali esposti sugli edifici scolastici del territorio comunale.
Secondo quanto sostenuto dal movimento politico, in diversi plessi il Tricolore e le altre bandiere istituzionali apparirebbero usurati dal tempo e dagli agenti atmosferici, con evidenti segni di deterioramento che, a giudizio del comitato, sarebbero incompatibili con il valore simbolico che tali emblemi rappresentano.
La segnalazione è stata resa pubblica il 14 luglio 2026 e richiama l’attenzione dell’amministrazione comunale sulla necessità di intervenire per ripristinare condizioni ritenute adeguate negli edifici destinati all’istruzione.
Le critiche rivolte all’amministrazione comunale
Futuro Nazionale interpreta la situazione come un problema che va oltre il semplice aspetto estetico, ritenendo che il mantenimento dei simboli istituzionali costituisca un elemento importante anche sotto il profilo civico e formativo.
Nel comunicato il coordinatore di Futuro Nazionale Bastia Umbra, Filiberto Franchi, afferma che lo stato delle bandiere trasmetterebbe un messaggio negativo agli studenti che ogni giorno frequentano gli istituti scolastici. Secondo Franchi, il rispetto dei simboli della Repubblica dovrebbe rappresentare uno degli elementi fondamentali dell’educazione civica e della formazione delle nuove generazioni.
Il coordinatore sostiene inoltre che la presenza di vessilli deteriorati non sarebbe riconducibile a un episodio occasionale, ma rappresenterebbe il segnale di una gestione giudicata insufficiente del patrimonio pubblico e del decoro urbano.
Il valore simbolico del Tricolore
Nel documento diffuso dal comitato viene attribuita particolare importanza al valore del Tricolore, considerato un simbolo dell’identità nazionale e della memoria di quanti hanno contribuito alla storia del Paese.
Per questo motivo Futuro Nazionale ritiene che le bandiere esposte sugli edifici pubblici, e in particolare sulle scuole, debbano essere mantenute in condizioni decorose, così da rappresentare adeguatamente le istituzioni davanti agli studenti, alle famiglie e alla cittadinanza.
La nota evidenzia inoltre come gli edifici scolastici siano luoghi nei quali i giovani sviluppano il senso civico e il rapporto con le istituzioni, motivo per cui anche la cura degli elementi simbolici assumerebbe un significato educativo.
Le richieste avanzate da Futuro Nazionale
Il movimento rivolge tre richieste precise all’amministrazione comunale di Bastia Umbra. La prima riguarda la sostituzione immediata delle bandiere ritenute ormai deteriorate. La seconda consiste nell’acquisto e nell’esposizione di nuovi vessilli destinati agli edifici scolastici interessati.
La terza proposta riguarda invece l’adozione di un protocollo di manutenzione periodica, con controlli costanti sullo stato delle bandiere affinché situazioni analoghe non si ripetano in futuro.
Secondo il comitato, una programmazione regolare degli interventi consentirebbe di garantire il mantenimento del decoro degli edifici pubblici e il rispetto dei simboli istituzionali.
L’appello finale del comitato cittadino
Futuro Nazionale conclude il proprio intervento ribadendo la richiesta di un’azione tempestiva da parte del Comune, sostenendo che la tutela del Tricolore e delle bandiere istituzionali rappresenti un dovere per le amministrazioni pubbliche.
Nel comunicato il movimento afferma che continuerà a seguire la vicenda e a segnalare situazioni di degrado che, a suo giudizio, riguardino il patrimonio pubblico e l’immagine della città di Bastia Umbra.
La presa di posizione si inserisce quindi nel dibattito sul decoro degli edifici scolastici e sulla manutenzione dei simboli istituzionali, tema sul quale il comitato chiede un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale.
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