Bastia, opere strategiche al centro del confronto pubblico cittadino

🚧 Bastia Umbra ripercorre la storia delle grandi opere. Centro San Michele gremito per l’incontro di Bastia Popolare su sottopasso di via Firenze e cavalcaferrovia di Ospedalicchio. Presentato un dossier con oltre 20 anni di atti e progetti.

Incontro partecipato su sottopasso e cavalcaferrovia a Bastia Umbra

Un Centro San Michele affollato ha ospitato l’incontro pubblico dal titolo “La storia non si riscrive, si racconta”, promosso dalla lista civica Bastia Popolare e curato dall’ex assessore all’Urbanistica Francesco Fratellini. Nonostante le elevate temperature della giornata, numerosi cittadini hanno preso parte all’iniziativa, dedicata alla ricostruzione del percorso amministrativo e progettuale di due interventi ritenuti strategici per il territorio: il cavalcaferrovia di Ospedalicchio e il sottopasso di via Firenze.

L’obiettivo dichiarato dell’incontro è stato quello di ripercorrere oltre vent’anni di atti amministrativi, progetti e decisioni istituzionali, mettendo a disposizione dei partecipanti anche un dossier cronologico contenente la documentazione dal 2004 a oggi. Il materiale è stato distribuito sia in formato cartaceo sia attraverso codici QR che consentono la consultazione digitale dei documenti.

I relatori ricostruiscono le tappe delle opere

A coordinare il confronto è stato lo stesso Fratellini. Al tavolo dei relatori erano presenti anche l’ex sindaco Stefano Ansideri, l’ex assessore regionale alle Infrastrutture Enrico Melasecche e l’architetto Emanuele Tini, progettista incaricato per conto di Prelios.

Nel corso degli interventi, Ansideri ha ripercorso le principali fasi amministrative maturate durante i suoi due mandati da sindaco. In particolare ha ricordato il sopralluogo effettuato nel 2016 insieme ai rappresentanti di RFI e di Prelios, durante il quale, secondo quanto riferito, venne verificata la possibilità di realizzare un passaggio a livello provvisorio per limitare i disagi derivanti dalla chiusura di via Firenze durante l’esecuzione dei lavori.

Melasecche ha invece illustrato il lavoro svolto nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana affinché fosse direttamente il gestore dell’infrastruttura ferroviaria a farsi carico delle opere, soluzione che, a suo giudizio, avrebbe consentito di superare le difficoltà burocratiche normalmente affrontate dagli enti locali. L’ex assessore regionale ha inoltre ricordato l’impegno messo in campo per il ripristino dell’argine del torrente Tescio dopo l’esondazione.

Dal punto di vista tecnico, l’architetto Emanuele Tini ha ripercorso l’evoluzione progettuale del sottopasso e delle opere connesse, soffermandosi sul confronto sviluppato negli anni con le amministrazioni guidate da Ansideri e successivamente da Lungarotti per accelerare il più possibile la conclusione dell’iter.

Fratellini: «Non una polemica, ma una ricostruzione dei fatti»

Aprendo la serata, Francesco Fratellini ha precisato che l’iniziativa non nasceva con l’intenzione di alimentare contrapposizioni politiche o rivendicare meriti esclusivi.

Secondo l’ex assessore, la realizzazione di infrastrutture di tale complessità richiede tempi lunghi e un lavoro amministrativo articolato. Ha sostenuto che, sulla base della documentazione raccolta, le fasi ritenute decisive per lo sblocco delle opere sarebbero maturate durante le amministrazioni di centrodestra, aggiungendo che oggi spetta all’attuale giunta di centrosinistra completare il percorso e avviare i cantieri nell’interesse della città.

I dubbi sulla delibera e sulla convenzione

Nel corso dell’incontro Fratellini ha posto l’attenzione anche su due aspetti tecnico-amministrativi relativi alle più recenti deliberazioni comunali.

Il primo riguarda l’accordo con Prelios. Secondo quanto illustrato, nelle premesse della delibera approvata l’8 luglio non verrebbe richiamata la richiesta avanzata dalla stessa società per individuare una soluzione alternativa al sottopasso. A giudizio dell’ex assessore, tale omissione modificherebbe la ricostruzione dell’origine del procedimento amministrativo.

Il secondo elemento riguarda invece la convenzione economica. Fratellini ha osservato che l’importo di 1.373.890 euro attribuito a Prelios sarebbe stato determinato facendo riferimento a una stima contenuta in un computo risalente al 2013. Da qui l’interrogativo sulla congruità economica della cifra, alla luce dell’evoluzione dei costi e del trasferimento a RFI dell’esecuzione dell’opera.

Richiesta di trasparenza sul percorso amministrativo

Concludendo l’incontro, Fratellini ha ribadito che le questioni sollevate riguardano esclusivamente la trasparenza amministrativa e la corretta ricostruzione degli atti che hanno accompagnato il lungo iter delle due infrastrutture.

L’auspicio espresso è che il confronto pubblico possa proseguire basandosi sulla documentazione ufficiale e sulla ricostruzione cronologica degli eventi, evitando omissioni e mantenendo il dibattito concentrato sui fatti amministrativi che hanno caratterizzato oltre vent’anni di progettazione.

Al termine della serata è stato ricordato che la registrazione integrale dell’incontro è disponibile sui canali social degli organizzatori per consentire a tutti i cittadini di visionare gli interventi e consultare il materiale illustrato durante l’iniziativa.