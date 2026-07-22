Bastia Popolare rilancia: “La coalizione evita le domande”

Fratellini chiede chiarimenti su convenzione e sottopasso

🗣️ Bastia Popolare torna sul confronto con la Coalizione Progressista. Il capolista Francesco Fratellini replica al comunicato della maggioranza, sostenendo che le questioni sollevate durante un’assemblea pubblica non abbiano ancora ricevuto una risposta nel merito e rilanciando due interrogativi relativi alla convenzione con Prelios e al progetto del sottopasso di via Firenze.

La replica dopo il comunicato della Coalizione Progressista

Nuovo botta e risposta politico a Bastia Umbra sul tema delle opere pubbliche e della pianificazione urbanistica. A intervenire è Francesco Fratellini, capolista di Bastia Popolare, che replica al recente comunicato della Coalizione Progressista sostenendo che, anziché affrontare le questioni poste, la maggioranza abbia preferito spostare il confronto su altri argomenti.

Fratellini apre il proprio intervento con un riferimento ironico alla vignetta pubblicata dalla coalizione, riconoscendone la qualità comunicativa, ma evidenziando come, a suo giudizio, siano rimaste senza risposta le domande formulate durante l’assemblea pubblica organizzata da Bastia Popolare e successivamente ribadite in un comunicato stampa.

“Una ricostruzione documentale delle opere”

Nel suo intervento il capolista precisa che l’incontro si sarebbe svolto in un clima sereno e rispettoso e che l’obiettivo era ricostruire, attraverso gli atti amministrativi, il percorso che ha portato alla realizzazione di alcune opere considerate strategiche per il territorio.

Secondo Fratellini, durante la serata è stato ricordato come il cavalcaferrovia di Ospedalicchio e il sottopasso di via Firenze siano il risultato di un lavoro sviluppato nel corso di oltre vent’anni, con il contributo di diverse amministrazioni comunali, della Regione Umbria, di RFI, dei tecnici coinvolti e di altri soggetti istituzionali.

Le domande sulla convenzione con Prelios

Il punto centrale della replica riguarda la convenzione relativa al sottopasso di via Firenze.

Fratellini chiede perché, nella delibera di approvazione dello schema di convenzione e nel testo della convenzione stessa, non venga richiamata la nota protocollata con la quale Prelios, nell’ottobre 2023, avrebbe chiesto formalmente di individuare una soluzione alternativa alla realizzazione del sottopasso.

Secondo il capolista di Bastia Popolare, quel documento rappresenterebbe l’avvio del percorso che avrebbe portato alla trasformazione dell’obbligo di realizzare l’opera pubblica nella corresponsione di una somma di denaro.

Nel comunicato viene inoltre ricordato che durante l’iter si sarebbero svolti tavoli tecnici ai quali avrebbero partecipato Comune, Regione, RFI e la stessa Prelios.

Richiesta di chiarimenti sull’istruttoria

Fratellini domanda se la documentazione relativa alla richiesta di Prelios e agli incontri tecnici successivi sia stata portata all’attenzione del sindaco e della Giunta nel corso dell’istruttoria che ha preceduto l’approvazione della delibera.

Nel caso in cui ciò sia avvenuto, chiede di chiarire le ragioni per cui tali elementi non compaiano nelle premesse dell’atto amministrativo. Qualora invece non fossero stati illustrati alla parte politica, ritiene necessario spiegare come sia stato possibile approvare una decisione ritenuta rilevante senza una rappresentazione completa del percorso istruttorio.

Il valore economico della convenzione

Un secondo aspetto riguarda la somma prevista nell’accordo.

Fratellini evidenzia che Prelios sarebbe chiamata a versare circa 1,37 milioni di euro, importo che corrisponderebbe sostanzialmente al computo metrico estimativo elaborato nel 2013.

Il capolista chiede quindi su quali motivazioni tecniche o giuridiche si fondi tale scelta, domandando se esistano pareri legali o valutazioni specialistiche che attestino come la sostituzione dell’obbligo di realizzare il sottopasso con un versamento economico tuteli pienamente l’interesse pubblico.

Le osservazioni sul Piano regolatore

Nella parte conclusiva del comunicato Fratellini affronta anche il tema del Piano regolatore generale.

Secondo il capolista, le istruttorie delle delibere rappresentano lo strumento attraverso cui ricostruire l’intero iter amministrativo, comprendendo conferenze di servizi, convenzioni, pareri e documentazione protocollata.

Il riferimento riguarda anche Piazza del Mercato, dove, secondo quanto sostenuto nel comunicato, la mancata sottoscrizione della convenzione da parte del soggetto attuatore avrebbe reso necessaria la revoca del piano approvato, consentendo all’amministrazione successiva di predisporre una nuova pianificazione. Fratellini ricorda che una nuova proposta di piano sarebbe stata presentata il 31 luglio 2025, affermando di attendere ora l’approvazione definitiva.

In chiusura ribadisce che ogni amministrazione è chiamata a rispondere delle proprie scelte e conclude sottolineando che, in politica, “non esistono supereroi”, ma responsabilità che spettano a chi governa.