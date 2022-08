Search for: Search Button

Bastia, rotatoria sul ponte di Bastiola, Lega replica a Fratelli d’Italia

La capogruppo della Lega in Consiglio comunale di Bastia Umbra, Catia Degli Esposti, risponde alla nota con cui Fratelli d’Italia attacca in modo stizzito l’intervento con il quale insieme alla collega Migliorati esprimeva soddisfazione per l’approvazione del progetto della rotatoria sul ponte di Bastiola.

“Dispiace – è la replica della consigliera Catia Degli Esposti – che qualcuno non sia in grado di valutare in modo sereno un comunicato stampa nel quale si esprime soddisfazione per l’approvazione di un progetto importante per la comunità bastiola. E che come tale ci vede impegnati, anche se dai banchi dell’opposizione, a dare il nostro contributo. Come sempre il gruppo della Lega ha fatto, ogni qual volta sia stata messo nelle condizioni di poterlo fare, ovviamente nel rispetto dei ruoli istituzionali e della dialettica politica. La Lega, per questo, c’è sempre stata e sempre ci sarà, nell’interesse di Bastia Umbra e della sua comunità, senza alcuna velleità di voler piazzare bandierine. Ed anche quando ha espresso posizioni critiche, lo ha fatto sempre nell’ottica costruttiva di stimolare l’amministrazione comunale a risolvere le problematiche evidenziate”.

“Certo – aggiunge Catia Degli Esposti – risulta difficile partecipare quando non si è coinvolti. L’ultimo esempio è l’incontro, aperto alle categorie economiche e sociali, per la riqualificazione di piazza Mazzini, che si è tenuto nei giorni scorsi nella sede comunale”.

Degli Esposti rivolge un appello a Fratelli d’Italia e a tutto il centrodestra

“In questo momento in cui è in atto una campagna elettorale per un appuntamento così importante per il nostro Paese, qual è quello delle elezioni politiche del 25 settembre, il centrodestra è chiamato a dare prova di concretezza sui temi che interessano i cittadini, ad ogni livello, evitando inutili polemiche. Tanto più in situazioni in cui le polemiche appaiono totalmente fuori luogo, come in merito alla nostra nota di soddisfazione per l’importante passo avanti fatto con l’approvazione del progetto della rotatoria sul Ponte di Bastiola. Questioni sulle quali in futuro, pur sempre, ribadisco, nel rispetto dei ruoli, auspico che i consiglieri della Lega potranno essere maggiormente coinvolti, per poter dare il loro contributo”.