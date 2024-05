Visualizzazioni: 48

Bastia si Prepara al futuro: invito alla firma per Erigo Pecci

Bastia si Prepara – In un vivace impegno civico mirato a plasmare il futuro della città, la Coalizione Civico Progressista di Bastia ha lanciato un invito aperto a tutti i cittadini per sostenere la candidatura a Sindaco di Erigo Pecci. Questo appello si concretizzerà sabato 4 maggio, quando la coalizione allestirà un gazebo in Piazza Cavour, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, per facilitare la raccolta delle firme necessarie a ufficializzare la candidatura di Pecci.

Questo evento non solo simboleggia un passaggio democratico fondamentale nel processo elettorale, ma rappresenta anche una chiamata alla partecipazione attiva dei cittadini nel disegnare il futuro di Bastia. Erigo Pecci e la Coalizione Civico Progressista pongono l’accento sulla necessità di un impegno condiviso per trasformare Bastia in una comunità più inclusiva, solidale e attenta alle dinamiche progressiste che rispondano alle esigenze di tutti i suoi abitanti.

Erigo Pecci, esprimendosi sull’importanza di questa mobilitazione, ha sottolineato: “Invitiamo tutti i cittadini a unirsi a noi in questo momento cruciale per la nostra città. Ogni voce conta, e insieme possiamo lavorare per creare una Bastia che rispecchi veramente i valori e i bisogni di tutti i suoi cittadini”.

L’iniziativa di sabato offre a tutti gli elettori di Bastia l’opportunità di partecipare attivamente al processo politico, sottolineando il ruolo che ogni singolo cittadino può giocare nella definizione delle politiche locali. La presenza del gazebo diventa così un punto di incontro, un luogo di dialogo e di azione civica, dove i cittadini possono esprimere il loro sostegno e contribuire concretamente alla candidatura di Pecci.

La Coalizione Civico Progressista di Bastia invita quindi la comunità a non perdere questa importante occasione per fare la differenza nel futuro della città, partecipando attivamente alla vita politica e contribuendo a definire una direzione chiara e progressista per il prossimo mandato amministrativo. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano vedere un cambiamento positivo e un rafforzamento della comunità bastiaccia.