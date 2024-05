Bastia Umbra, un decennio di opportunità perdute per lo sport

Iniziamo con un’osservazione che ha suscitato la nostra curiosità: la situazione delle strutture sportive a Bastia Umbra. Questa questione, sollevata da numerose società sportive e famiglie, ha attirato l’attenzione non solo nostra, ma anche dei nostri concorrenti. Di conseguenza, abbiamo deciso di esaminare attentamente la situazione per capire cosa è successo negli ultimi anni e perché ci troviamo in questa situazione oggi.

È evidente che un singolo Comune non può coprire tutte le spese, in particolare quelle relative alla manutenzione delle infrastrutture. Questo rende fondamentale l’intercettazione di bandi e contributi, in particolare quelli regionali, per finanziare l’attività sportiva e le sue strutture.

Ciò che abbiamo scoperto è tanto assurdo quanto inspiegabile. Negli ultimi anni, il Comune di Bastia Umbra, a differenza degli altri Comuni umbri, ha perso molti bandi di finanziamento per gli impianti sportivi. Addirittura, non ha partecipato all’ultimo bando emesso. Per darvi un’idea, potete vedere i contributi ricevuti dagli altri Comuni.

Crediamo che questo sia molto esplicativo dell’interesse che la nostra Amministrazione Comunale ha dimostrato nella tutela e promozione dell’attività sportiva e nella realizzazione e adeguamento delle strutture necessarie al suo corretto svolgimento.

Questo non può essere l’approccio di un’Amministrazione rispetto ad attività di fondamentale importanza per i nostri cittadini, le famiglie e i nostri figli. Hanno bisogno di strutture adeguate per praticare le attività e di una promozione adeguata dello sport e dei suoi benefici per la salute e la socialità.