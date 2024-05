Candidati, Quindici Liste: La Corsa per il Sindaco di Bastia Umbra

Quattro sono i candidati sindaco di Bastia Umbra, sostenuti complessivamente da 15 liste, dopo la scadenza dei termini per la presentazione di nomi e simboli. In corsa troviamo la prima cittadina uscente Paola Lungarotti, sostenuta dal centrodestra, Catia degli Esposti appoggiata da una fazione del centrodestra, Erigo Pecci rappresentante del centrosinistra, e Matteo Santoni di Alternativa Popolare.

La situazione ricorda quella di cinque anni fa, quando quattro candidati si sfidarono per la poltrona di sindaco. Tra di loro, due delle contendenti di allora (Lungarotti e Degli Esposti) si ripresentano anche quest’anno per le elezioni dell’8 e 9 giugno. Gli altri candidati nel 2019 erano Lucio Raspa per il centrosinistra e Laura Servi per il Movimento 5 Stelle.

Nelle elezioni precedenti, il ballottaggio fu determinante per l’elezione del sindaco, con Raspa che ebbe la meglio su Degli Esposti per soli 52 voti di scarto. Fu battuto poi dalla sindaca uscente, Paola Lungarotti. Ora, con una nuova competizione in vista, si profila una sfida avvincente tra i quattro candidati.

L’ELENCO ALFABETICO DEI CANDIDATI CONSIGLIERI

Uniti per Bastia (Erigo Pecci):

Alice Bianchi

Alessandro Barbanera

Barbara Rossetti

Beatrice Ortica

Carla Benda

Claudia Morbidini

Claudio Boccali

Elisa Zocchetti

Federica Caleri

Giuliano Belloni

Kevin Beshiri

Luana Lollini

Lucio Raspa

Marco Santucci

Mirko Contini

Ramona Furiani

Sergio Stangoni

Simone Casagrande Moretti

Stefano Lombardi

Vanessa Cannelli

Pd:

Francesco Barcaccia

Giacomo Giulietti

Luisa Fatigoni

Luigi D’Onofrio

Marco Bianchi

Mariangela Esposito

Matteo Burchielli

Pasquale Davide Buonpane

Roberta Mancinelli

Silvia Broccatelli

Edoardo Martini

Luca Ciuchicchi

Verdi e SI:

Antonio Tabascio

Arben Gjevori

Daniele Di Natale

Ermanno Cormanni

Francesco Saccomandi

Graziano Lazzari

Irina Karpouchina

Maurizio Tullini

Maria Lucarello

Palmabruna Ciafardoni

Patrizia Cristofani

Pablo Tombolesi

Rosetta Simone

Stefano Staffa

Tiziana Renon

Umberto di Pasquale

M5S: