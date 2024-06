Catia Degli Esposti sottolinea importanza unità centrodestra

Come è stato ufficialmente annunciato, la coalizione che ha sostenuto la candidatura a sindaco di Catia Degli Esposti, che ha ottenuto quasi 2mila voti, pari al 17,6%, ha deciso di allearsi con il centrodestra, che ha candidato Paola Lungarotti, per il ballottaggio. Catia Degli Esposti spiega che questa è stata una scelta di responsabilità, maturata dopo una serie di confronti con i candidati delle quattro liste civiche della coalizione e con i cittadini di Bastia che l’hanno sostenuta.

Degli Esposti chiarisce che la decisione è stata presa dopo aver confrontato i programmi e i metodi con i partiti del centrodestra e con la stessa candidata Paola Lungarotti. Questi confronti hanno portato a una scelta ponderata, basata sulla responsabilità verso la città e coerente con il percorso politico personale di Degli Esposti e di coloro che hanno deciso di condividerlo con lei.

Degli Esposti sottolinea che il suo percorso politico dimostra che non è mai stata alla ricerca di posizioni di potere, che avrebbe potuto facilmente accettare quando le sono state offerte in passato. Ricorda che la coalizione si è presentata fin dall’inizio come una coalizione civica di centrodestra, perché è chiara la collocazione politica sua e di altri esponenti, alcuni dei quali, come lei, hanno avuto esperienze amministrative nei governi precedenti della città.

Degli Esposti afferma che la coalizione non ha mai abbandonato questa collocazione politica, convinta che la libertà d’impresa e il merito siano le fondamenta per costruire una società, anche a livello locale, capace di garantire il benessere di tutti, a cominciare dalle persone più fragili e svantaggiate. Al contrario, critica l’approccio ideologico della sinistra, di cui Pecci è sempre stato un rappresentante, e che ha incluso nel cosiddetto ‘campo largo’ forze radicali della sinistra, che in passato hanno causato danni a Bastia.

Degli Esposti ricorda che ha raccolto una coalizione ampia e trasversale che sapesse mettere insieme idee, proposte e progetti per il territorio. Nonostante il consenso raccolto sia stato importante, non è stato sufficiente per portare la coalizione al ballottaggio. Per questo motivo, con senso di responsabilità, hanno deciso di prendere una posizione chiara.

Degli Esposti sottolinea che la scelta è coerente con la posizione che ha tenuto nei confronti del sindaco Paola Lungarotti. Ha sempre offerto idee e progetti, anche dall’opposizione, pur non venendo spesso ascoltata. Ha anche deciso di astenersi sul bilancio, per evitare che il Comune venisse commissariato.

Degli Esposti è convinta che la futura amministrazione comunale di centrodestra, a seguito di questa ricomposizione, sarà in grado di rispondere pienamente alle aspettative di tutta la comunità di Bastia, con progettualità e competenza. Sulla base di queste considerazioni si fonda l’accordo raggiunto: l’opportunità di offrire un contributo di idee e progetti alla coalizione di Paola Lungarotti e la possibilità di contribuire con pari dignità all’amministrazione della città. Non si tratta di una trattativa sulle ‘poltrone’, come vorrebbe far credere il centrosinistra, ma di una scelta responsabile per il bene della città di Bastia.