Chiama o scrivi in redazione

Città da risollevare da un tragico immobilismo, dice il Partito Democratico

Concluse le ferie estive e auspicando una fase pandemica in risoluzione, si riparte con grande energia ed entusiasmo. Il nostro intento è coinvolgere e risollevare le frazioni e l’intera città dall’immobilismo che contraddistinguono la situazione attuale.

Il Partito Democratico di Bastia Umbra in autunno presenterà il suo nuovo coordinatore, in occasione di una due giorni di dibattiti, confronti e discussione di temi centrali per la città.

Continuiamo a rappresentare l’alternativa al malgoverno dell’amministrazione di centro destra della città.

Nel frattempo, vi invitiamo a partecipare all’evento all’aperto che si terrà il 30 settembre alle ore 16 presso i giardini pubblici di Bastia, dal titolo “Spazio Mamme Peer”.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Cet di Assisi, sarà coordinato da esperti quali Antonella Romansi (psicologa), Gabriela Stangoni (pediatra), Ramona Furiani (avvocato), Luisa Fatigoni (Ostetrica) e dà seguito alle proposte a sostegno della maternità formulate dal Gruppo Consiliare nei mesi scorsi.

Link all’evento https://facebook.com/events/s/ un-aperitivo-per-mamme-peer- ul/1204191643396844/

Seguite la nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/ PDBastiaUmbra/

Direttivo Pd Bastia Umbra

Gruppo Consiliare Pd Bastia Umbra