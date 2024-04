Civica per Bastia, assessore Santoni, non siamo noi a smentirla ma il suo stesso presidente

da Civica per Bastia Degli Esposti Migliorati

A volte la toppa é peggio del buco e ci sembra proprio questo il caso.

Assessore Santoni noi non vorremmo infierire ma la sua presunzione non ha limiti nemmeno di fronte l’ovvio!

Quanto detto in merito all’art.52 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale è per noi noto e conosciuto, tantoché nella seduta del 12/02/2023 in cui era inserita all’ordine del giorno l’interrogazione da noi presentata, a causa della nostra assenza, per evitare il ritiro chiediamo formalmente al Presidente del Consiglio Ing. Provvidenza di avere risposta scritta.

L’assessore Santoni asserisce che la nostra richiesta di risposta scritta non sia stata avanzata in modo formale sbagliando anche in questo! Infatti in data 12/02/2023 il Consigliere Degli Esposti comunica a mezzo mail l’assenza al Consiglio Comunale e avanza formale richiesta di risposta scritta all’interrogazione presentata. (Come da foto sotto).

L’Assessore Santoni dimentica forse che i consigli comunali sono registrati e per questo invitiamo a riascoltare i minuti 23 e 24 del consiglio comunale del 12/02/2024. Provvidenza afferma infatti che la possibilità di richiedere una risposta scritta all’interrogazione è “contemplata dal regolamento” e conferisce trenta giorni di tempo all’Assessore Santoni per la stessa. Tutto registrato.

La sostanza rimane una, Assessore Santoni: come dimostrato, alla luce del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale, non ha adempiuto nei termini di legge! È giunta l’ora per lei di ripassare i Regolamenti Comunali e forse sarebbe giunto il momento di mettere da parte questa presunzione e arroganza che le causa solo brutte figure!

GUARDATE IL VIDEO!