CiviciX: Fora, sostegno a Paola Lungarotti, sindaco attento e capace al fianco dei cittadini

“Ho conosciuto Paola Lungarotti come Sindaco, in questi anni di impegno in Consiglio Regionale, confrontandomi anche con lei su diversi dossier riguardanti il territorio e gli enti locali. Ha dimostrato di essere un sindaco attento, capace, al fianco dei cittadini, ascoltando le loro esigenze e lavorando instancabilmente per tradurle in azioni concrete”.

Lo dichiara in una nota Andrea Fora, Presidente regionale di CiviciX. “La sua dedizione alla comunità locale e la sua determinazione sono esemplari e sono fiducioso che continuerà a guidare Bastia Umbra verso un futuro sempre più positivo. Con la sua esperienza, competenza e passione per il territorio, Paola Lungarotti è la scelta naturale per un movimento civico come il nostro che guarda al merito delle questioni, alla capacità progettuale e non ai posizionamenti politici”.