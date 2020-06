Clamoroso a Bastia Umbra, Erico Pecci si dimette da consigliere comunale

Erico Pecci, forse il rappresentante Pd più rappresentativo degli ultimi anni, si è dimesso dalla carica di consigliere comunale di Bastai Umbra. Abbozzare delle ipotesi, sul perché il “Piddino doc” sia arrivato a questa decisione, è cosa ardua.

Volontà di mollare la politica definitivamente? Non dimentichiamoci che Pecci è uomo dai molteplici impegni personali. O piuttosto è perché è giunto il tempo di lasciare spazio ai “giovani”, mettiamo gli apici in quanto, seppure sulla scena da tantissimi anni, Erigo è figura che non “Invecchia” ed è politico per tutte le stagioni.

Disamoramento per la politica? Non crediamo. Ma sicuro è il segno dei tempi che cambiano. Ora attendiamo che Pecci dia conferma o smentisca la notizia notturna.