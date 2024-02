Coalizione Progressista Bastia Umbra, costruire una candidatura forte e dirompente

La coalizione progressista sta camminando proficuamente su un percorso unitario e aperto a temi e prospettive per Bastia, per un’idea alternativa di città, incentrata sulle soluzioni dei problemi cittadini e su un progetto di sviluppo per i prossimi anni.

Anticipando i tempi anche a Bastia da diversi mesi è stato avviato nel centrosinistra un percorso di dialogo per il Bene Comune, per una visione nuova di città e per arrivare a essere una guida solida e convincente per Bastia. Il percorso intrapreso si concretizza con la piattaforma politica delle forze politiche progressiste con “UN PATTO AVANTI” per l’Umbria che è stata ufficialmente presentata domenica 21 gennaio a Perugia. È necessario superare la gestione fallimentare di un sistema vecchio che abbiamo sempre contrastato con forza, argomenti e proposte concrete.

Tutte le forze politiche di centrosinistra attive a Bastia Umbra hanno fortemente voluto la costruzione di questa coalizione progressista. Il PSI e Alleanza Verdi e Sinistra, unitamente alla fondamentale componente civica cittadina, partecipano attivamente, ognuno con la propria esperienza e con le proprie istanze, per sviluppare un programma amministrativo che possa essere rispondente e adeguato ai bisogni della città.

Il Movimento 5 Stelle ha avuto un ruolo determinante nel definire il quadro generale della coalizione e i requisiti del candidato sindaco da sostenere, indirizzando la scelta verso una figura che, indipendentemente delle appartenenze partitiche, possa dare garanzie di un’azione amministrativa efficace e innovativa nel metodo e nelle proposte.

La condivisione e il dialogo che caratterizzano il tavolo di questa coalizione prevede un ulteriore approfondito e definitivo confronto sulla scelta del candidato sindaco, che avverrà nei prossimi giorni. Tutte le forze politiche impegnate in questo progetto dovranno riconoscersi nella figura individuata e proposta per portare avanti con convinzione l’unione del centrosinistra.

L’obiettivo di tutti è quello di costruire una candidatura forte e dirompente, capace di interpretare le esigenze del territorio e di dare risposte concrete ai cittadini. La scelta del candidato sindaco sarà dunque fondamentale per il futuro di Bastia Umbra e per il successo del progetto di centrosinistra.

In vista della scelta e della formalizzazione del nostro candidato sindaco il lavoro delle forze progressiste già da diverse settimane ha definito le linee guida del programma che ora si potrà concretizzare in un percorso da compiere insieme ai cittadini.

Siamo pronti per affrontare, tutti uniti, questa grande sfida in cui è in gioco il futuro dei bastioli.

Invitiamo tutti i cittadini di Bastia Umbra a seguire le prossime fasi del percorso della coalizione progressista e a partecipare attivamente alla costruzione del programma da attuare, suggerendo idee e proposte che potranno essere realizzate nei prossimi anni.

UN PATTO AVANTI non è un patto tra forze politiche ma è un patto con i cittadini, per i cittadini.

Insieme, possiamo costruire un futuro migliore per Bastia Umbra.

Coalizione progressista: M5s – PD – AVS – PSI – Liste Civiche