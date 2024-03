Comincia da Bastia Umbra la campagna elettorale di Stefano Bandecchi

E’ cominciata da Bastia Umbra la campagna elettorale di Stefano Bandecchi, per la competizione europea, per le elezioni amministrative e aprire la strada per quelle regionali di Alternativa Popolare. Il camper che girerà tutta l’Italia si è fermato davanti nel parcheggio COOP / McDonald’s. “Un grande onore per la nostra città” – sostiene Matteo Santoni candidato a Sindaco di Bastia Umbra – “ci aspettiamo una grande accoglienza per un leader che inizia un cammino che lo porterà a concorrere per un’affermazione alle elezioni europee passando per quelle comunali con candidati nei principali centri della regione e a seguire per aprire le porte al candidato alla Presidenza della Regione Umbria Riccardo Corridore”.

“Nei prossimi giorni comunicheremo le nostre liste” – prosegue Carlo Natale, Coordinatore Comunale di Alternativa Popolare – “Rappresentiamo la novità! Dal punto di vista di Alternativa Popolare, i problemi che attualmente riguardano Bastia Umbra sono nati e sono maturati negli ultimi 15 anni dove chi ha governato non ha guardato al futuro, ma al giornaliero senza pianificare una Bastia da consegnare alle future generazioni e la cosa peggiore che l’opposizione dormiente non ha esercitato la sua prerogativa di sollecitare i governanti con proposte e mozioni che impedissero il declino a cui tutti stiamo assistendo”. Alternativa Popolare si presenta come forza alternativa alla destra e alla sinistra per rompere gli schemi e reagire al torpore finora sconosciuto a questa città che fino a pochi anni fa rappresentava un faro per la nostra regione elogiata anche oltre i confini regionali.