Consiglio comunale, scontro su rinvio seduta e su confronto politico

Opposizione accusa la maggioranza: confronto limitato in Consiglio

L’opposizione in Consiglio comunale interviene sul dibattito seguito all’ultima seduta consiliare, respingendo le accuse rivolte dal Partito Democratico e sostenendo che il tema centrale della vicenda riguardi le modalità con cui è stato gestito il confronto istituzionale. Secondo quanto affermato nella nota diffusa dai consiglieri, la discussione non riguarda il merito dei provvedimenti approvati, ma la decisione della maggioranza di confermare la data della riunione pur essendo informata dell’impossibilità di partecipazione di alcuni rappresentanti delle minoranze.

La posizione dell’opposizione arriva dopo le polemiche sviluppatesi intorno allo svolgimento del Consiglio comunale e punta a chiarire le ragioni che hanno portato alla protesta politica nei confronti della maggioranza.

La contestazione sulla convocazione della seduta

Nel documento viene evidenziato che nessuno dei consiglieri di opposizione avrebbe contestato l’importanza dei punti iscritti all’ordine del giorno. Proprio per la rilevanza degli argomenti, viene sostenuto che sarebbe stato opportuno consentire la partecipazione del maggior numero possibile di consiglieri comunali.

Secondo la ricostruzione fornita, la maggioranza sarebbe stata informata già durante la Conferenza dei Capigruppo e successivamente attraverso una comunicazione formale che quattro consiglieri di opposizione non avrebbero potuto prendere parte alla seduta per impegni personali e professionali ritenuti inderogabili.

Nonostante questa situazione, la convocazione sarebbe rimasta invariata. Per l’opposizione, sarebbe stato possibile rinviare di pochi giorni la seduta, permettendo così una partecipazione più ampia senza compromettere l’iter dei provvedimenti.

Il tema dell’urgenza degli atti

Un altro punto affrontato riguarda la motivazione fornita dalla maggioranza sulla necessità di procedere senza rinvii.

Nella nota viene osservato che non sarebbe stata chiarita l’effettiva urgenza che avrebbe impedito uno slittamento della seduta. Secondo l’opposizione, nessuno degli atti approvati risultava sottoposto a una scadenza improrogabile fissata per l’8 luglio, elemento che, a loro giudizio, avrebbe consentito una diversa programmazione della riunione.

Per i consiglieri firmatari del comunicato, la scelta di mantenere invariata la convocazione avrebbe limitato la possibilità di un confronto più completo su provvedimenti ritenuti strategici per la città.

La questione della partecipazione da remoto

Nel comunicato viene affrontato anche il tema della partecipazione in videocollegamento, richiamata dalla maggioranza come possibile soluzione.

L’opposizione ritiene che questa modalità non fosse sufficiente a superare le difficoltà evidenziate dai consiglieri impossibilitati a partecipare. Secondo quanto sostenuto, gli impedimenti derivavano da impegni lavorativi e professionali che avrebbero comunque reso impossibile prendere parte ai lavori del Consiglio, anche a distanza.

Per questo motivo viene ribadito che la richiesta avanzata riguardava esclusivamente lo spostamento della data della seduta, considerata una soluzione più adeguata rispetto al ricorso al collegamento remoto.

La posizione sul consigliere Provvidenza

Nel documento trova spazio anche un passaggio dedicato al comportamento del consigliere Provvidenza, dopo le critiche ricevute per avere lasciato l’aula.

L’opposizione respinge la definizione di “fuga”, sostenendo che il consigliere abbia inizialmente preso parte ai lavori consiliari e votato favorevolmente i provvedimenti riguardanti le opere pubbliche, prima di abbandonare la seduta come forma di protesta politica.

Secondo la ricostruzione contenuta nella nota, il gesto avrebbe rappresentato una contestazione del metodo adottato nella gestione del Consiglio comunale e non una rinuncia al confronto sui contenuti delle delibere.

Il riferimento alle opere pubbliche

Un ulteriore elemento richiamato riguarda alcune delle opere approvate durante la seduta.

L’opposizione sostiene che interventi come il sottopasso di via Firenze e altri progetti ricordati dal Partito Democratico affonderebbero le proprie origini nell’attività della precedente amministrazione di centrodestra.

Per questo motivo viene contestata l’attribuzione esclusiva dei risultati all’attuale maggioranza, evidenziando invece la continuità amministrativa che avrebbe caratterizzato la progettazione e l’avvio di alcune opere pubbliche.

Il richiamo al ruolo del Consiglio comunale

Nella parte conclusiva del comunicato, i consiglieri ribadiscono che la questione non riguarda la rivendicazione delle singole opere, ma il funzionamento delle istituzioni rappresentative.

Secondo la posizione espressa, il Consiglio comunale dovrebbe garantire la piena partecipazione di tutte le forze politiche democraticamente elette, favorendo il confronto anche quando esistono posizioni differenti.

L’opposizione conclude affermando che il dibattito non debba concentrarsi sull’assenza di alcuni consiglieri, ma sul rispetto del ruolo istituzionale delle minoranze e sulla tutela della rappresentanza all’interno dell’assemblea consiliare.

I consiglieri di opposizione di Bastia Umbra

Catia Degli Esposti – Civica per Bastia

Fabrizio Raspa – Civica per Bastia

Giulio Provvidenza – Paola Lungarotti Sindaco

Moreno Ricci – Gruppo misto (Forza Italia)

Stefano Santoni – Fratelli d’Italia

Francesca Sforna – Fratelli d’Italia“