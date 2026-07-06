Console del Marocco visita San Paolo delle Abbadesse a Bastia

Incontro tra cultura e spiritualità nel cuore di Bastia Umbra oggi

La visita istituzionale della Console Generale del Regno del Marocco, Souad Slimani, alla Chiesa di San Paolo delle Abbadesse ha rappresentato un momento dedicato alla conoscenza del patrimonio storico, artistico e religioso di Bastia Umbra. L’iniziativa si è svolta nella mattinata e si è conclusa con un percorso all’interno di uno dei luoghi più significativi della tradizione locale, strettamente legato alla figura di Santa Chiara d’Assisi.

Un percorso tra storia e spiritualità

La Console Generale Souad Slimani è stata accompagnata durante la visita dalla responsabile dell’Ufficio Cultura del Comune di Bastia Umbra, Giusy Anatra, insieme allo staff del sindaco. L’incontro ha consentito di approfondire il valore storico e spirituale della chiesa, considerata uno dei principali riferimenti del patrimonio religioso del territorio.

L’itinerario si è sviluppato all’interno dell’edificio sacro, permettendo di conoscere le vicende che hanno reso questo luogo parte integrante della memoria storica locale. La visita si inserisce nell’ambito delle attività istituzionali dedicate alla promozione della conoscenza reciproca tra culture diverse e alla valorizzazione delle identità territoriali.

Il gesto simbolico legato a Santa Chiara

Uno dei momenti più significativi della visita è stato quello dedicato alla Stipe, il basamento dell’antico altare custodito nella chiesa. Secondo la tradizione, proprio in quel punto Santa Chiara d’Assisi si sarebbe aggrappata con determinazione quando i familiari tentarono di riportarla nella casa paterna dopo la decisione di consacrare la propria vita alla fede.

La Console Souad Slimani ha compiuto il gesto simbolico di sfiorare la Stipe, richiamando un episodio che rappresenta uno dei passaggi più noti della vicenda della santa. Quel luogo continua ancora oggi a essere considerato una testimonianza della forza della scelta spirituale di Chiara e costituisce un elemento di particolare valore per i pellegrini e per quanti visitano la chiesa.

Un patrimonio che racconta il territorio

La Chiesa di San Paolo delle Abbadesse conserva un ruolo centrale nella storia religiosa di Bastia Umbra. La sua importanza è legata non soltanto all’architettura e alle testimonianze artistiche custodite al suo interno, ma anche agli eventi della tradizione cristiana che la collegano direttamente alla figura di Santa Chiara d’Assisi.

Nel corso della visita sono stati illustrati gli aspetti che rendono questo luogo un punto di riferimento per la memoria storica della comunità. La valorizzazione dei beni culturali rappresenta infatti uno degli strumenti attraverso i quali il territorio promuove la propria identità e favorisce la conoscenza delle proprie radici.

Dialogo tra istituzioni e culture

L’iniziativa ha assunto anche un valore istituzionale, offrendo un’occasione di confronto tra rappresentanti di realtà culturali differenti. La presenza della Console Generale del Regno del Marocco ha contribuito a rafforzare il significato della visita come momento di incontro e di conoscenza reciproca.

La cultura, il patrimonio storico e i luoghi della spiritualità sono stati al centro dell’appuntamento, che ha evidenziato come la tutela della memoria e delle tradizioni possa diventare un terreno condiviso di dialogo tra popoli e istituzioni.

Valorizzazione del patrimonio locale

La conclusione della visita conferma l’attenzione verso il patrimonio culturale e religioso di Bastia Umbra, riconosciuto come elemento di interesse non soltanto per la comunità locale ma anche per i rappresentanti istituzionali provenienti da altri Paesi.

L’incontro ha posto al centro il valore della conoscenza, del rispetto reciproco e della conservazione dei luoghi che custodiscono la storia del territorio. Attraverso iniziative di questo tipo viene ribadita l’importanza della cultura come occasione di incontro, favorendo relazioni istituzionali fondate sulla condivisione del patrimonio storico e spirituale e sulla promozione del dialogo interculturale.