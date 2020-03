Coronavirus Bastia, Pd, lo temevamo ed è accaduto

Lo temevamo ed è accaduto, anche nella nostra comunità abbiamo contagi da COVID-19. Era una delle situazioni potenziali, ma adesso che ce lo abbiamo vicino la paura del contagio s’è inevitabilmente fatta più forte. Per questo, dobbiamo sin da subito rispettare le disposizioni che ci sono state indicate.

Evitare il più possibile contatti in ambienti affollati, qualunque essi siano. Criticare le decisioni e commentarne il perché oggi serve a poco. L’unica cosa che serve è fare quello che dobbiamo fare nel modo giusto, nel rispetto nostro e delle persone che ci circondano. Ognuno di noi, con i propri gesti, incide nella catena di diffusione del virus: per questo dobbiamo essere tutti noi responsabili.

Con serenità modifichiamo alcune abitudini oggi, per riprendere al più presto le consuete attività quotidiane.

In primis per garantire la tutela della Salute Pubblica in secondo per limitare al massimo le inevitabili ricadute sul sistema economico.

Uniti possiamo già sentirci partecipi di una comunità che pensa al domani, al giorno in cui tutto questo sarà passato e ritorneremo a dare forza alle nostre attività economiche e culturali.

L’Amministrazione Comunale ha il dovere di mettere in campo tutte le necessarie misure per tutelare la salute pubblica.

Da parte nostra, noi del PD di Bastia, sia in Consiglio Comunale che in ogni altro luogo e momento si riterrà necessario, siamo a disposizione dell’Amministrazione Comunale per farci coinvolgere nelle decisioni, in piena collaborazione su quello che ci sarà richiesto. In questo momento difficile devono essere superate le distanze politiche e lavorare per un obiettivo comune: l’interesse nazionale.

Siamo a disposizione per dare il nostro contributo nel pieno rispetto dei ruoli, consapevoli di far parte di una comunità che non deve percepire differenze.