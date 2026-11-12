Corsi di arabo e albanese, FdI contesta tali scelte a Bastia

📌 FLASH NEWS – Fratelli d’Italia contesta i corsi gratuiti di arabo e albanese del progetto HABIT-AT a Bastia Umbra. Il coordinamento comunale critica la scelta delle lingue e chiede confronto con scuole e famiglie, indicando altre priorità

I corsi gratuiti di arabo e albanese previsti dal progetto «HABIT-AT Bastia» diventano motivo di scontro politico a Bastia Umbra. Il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia critica le scelte dell’amministrazione e contesta le spiegazioni fornite dall’assessore alla Cultura Paolo Ansideri, ritenendo che l’iniziativa non risponda alle esigenze più urgenti della cittadinanza.

Al centro della polemica ci sono l’utilizzo delle risorse pubbliche, i criteri adottati per individuare le lingue da insegnare e il mancato coinvolgimento preventivo delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, secondo quanto sostiene il partito.

Le critiche ai criteri di scelta delle lingue

Fratelli d’Italia mette in discussione il richiamo alla legge regionale 18 del 1990, utilizzata dall’assessore Ansideri per spiegare le finalità del progetto e l’impiego dei finanziamenti regionali.

Secondo il coordinamento comunale, le politiche di integrazione dovrebbero privilegiare l’apprendimento della lingua italiana e la conoscenza delle regole e delle tradizioni locali.

Il partito contesta inoltre l’acquisto di testi in arabo e albanese destinati alla biblioteca comunale, sostenendo che le risorse potrebbero essere orientate verso altre attività.

Un ulteriore interrogativo riguarda la scelta delle due lingue. FdI richiama la presenza delle comunità romena e cinese nel territorio comunale e chiede quali criteri abbiano determinato l’individuazione dell’arabo e dell’albanese, paventando una disparità di trattamento.

Le priorità indicate da Fratelli d’Italia

La contestazione investe anche il metodo amministrativo. Secondo il partito, il progetto sarebbe stato definito senza un confronto preliminare adeguato con cittadini, famiglie e personale scolastico.

Il coordinamento richiama quindi le questioni che considera prioritarie per Bastia Umbra: manutenzione delle strade, sicurezza, decoro urbano e interventi sociali.

FdI critica anche il finanziamento regionale dell’iniziativa, collegando la propria posizione alle scelte fiscali della Regione Umbria.

Per il partito, la conservazione delle lingue d’origine dovrebbe essere affidata principalmente alle famiglie e alle associazioni private, anziché diventare un servizio organizzato dall’ente pubblico.

Il confronto politico sul progetto HABIT-AT

La posizione espressa da Fratelli d’Italia si inserisce nel confronto sulle politiche culturali e sui servizi di integrazione promossi dall’amministrazione comunale.

Le dichiarazioni diffuse dal coordinamento costituiscono una valutazione politica dell’iniziativa e non documentano, da sole, l’esistenza di irregolarità nell’assegnazione o nell’utilizzo dei finanziamenti.

Nel comunicato non sono indicati gli importi destinati ai corsi, né i dati relativi alle iscrizioni o alla partecipazione.

La discussione resta concentrata sulle finalità del progetto e sui criteri con cui l’amministrazione ha scelto di destinare risorse alle attività linguistiche e culturali.